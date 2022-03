GRUPPO LUNELLI SPA * SOLIDARIETÀ: « FERRARI TRENTO DÀ IL VIA ALLA STAGIONE DI FORMULA 1® CON UN’ASTA BENEFICA IN FAVORE DELL’UCRAINA, L’INTERO RICAVATO DEVOLUTO ALL’EMERGENZA »

12.00 - mercoledì 16 marzo 2022

Ferrari Trento dà il via alla stagione di Formula 1® con un’asta benefica in favore dell’Ucraina. L’intero ricavato della vendita delle bottiglie Ferrari F1® Podium Jeroboam autografate dai piloti vincitori sarà devoluto all’emergenza ucraina.

Dopo una prima stagione di grandi emozioni, Ferrari Trento è pronto a salire nuovamente sul podio come brindisi ufficiale della Formula 1® e ha deciso di inaugurare la stagione rinnovando anche nel mondo dello sport il proprio impegno sociale, con un progetto che accompagnerà tutti i Gran Premi del 2022. Bottiglie assolutamente uniche come i Ferrari F1® Podium Jeroboam autografati dai piloti vincitori, saranno infatti messe all’asta su F1 Authentics, il sito ufficiale di memorabilia F1® accessibile agli appassionati di tutto il mondo, e l’intero ricavato sarà devoluto a finalità benefiche.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Formula 1®, aveva già visto un primo test al termine dello scorso campionato in favore di Keep Fighting, la fondazione nata per celebrare lo spirito indomito del campione Michael Schumacher e per incoraggiare ciascuno a “non mollare mai”. Dato il drammatico contesto internazionale in cui prende il via la nuova stagione, Ferrari Trento, Keep Fighting Foundation e Formula 1® hanno deciso di devolvere i fondi che verranno raccolti dalle prossime aste all’emergenza Ucraina al Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Appassionati e collezionisti potranno in questo modo coniugare il sostegno a una causa importante con la possibilità di aggiudicarsi dei pezzi assolutamente unici nella storia della Formula 1®. Le bottiglie che Ferrari Trento ha donato per l’asta, così come tutte quelle che sono salite sul podio sono un’edizione speciale, esclusivamente da 3 litri, con l’immagine del circuito in etichetta e il visual “Ferrari” laterale. Al loro interno, il Trentodoc più rappresentativo della Casa, un Blanc de Blancs creato con sole uve Chardonnay dell’annata 2015 coltivate alle pendici dei monti del Trentino, cui l’affinamento sui lieviti per oltre cinque anni ha conferito grande eleganza e complessità.

La prima asta è online dal 14 al 23 marzo con 3 Jeroboam firmati dai vincitori dei Gran Premi di Portogallo, Spagna e Austria nel corso della stagione 2021; le bottiglie dei podi di Ungheria, Belgio e Brasile saranno invece disponibili dal 20 al 30 marzo.

A partire dalla tappa australiana del 10 aprile, e per il resto dell’anno, la bottiglia autografata dai 3 vincitori nel corso di ogni gara sarà disponibile, sempre sulla piattaforma di F1 Authentics, direttamente nei giorni successivi.

Questi i dettagli relativi alle prime tre bottiglie all’asta:

– Heineken Grande Prémio de Portugal: 1 Lewis Hamilton, 2 Max Verstappen, 3 Vallteri Bottas

– Aramco Gran Premio de España: 1 Lewis Hamilton, 2 Max Verstappen, 3 Vallteri Bottas

– BWT Großer Preis der Steiermark in Austria: 1Max Verstappen, 2 Lewis Hamilton, 3 Vallteri Bottas

La seconda asta vedrà protagonisti i seguenti circuiti e piloti:

– Rolex Magyar Nagydíj in Ungheria: 1 Esteban Ocon 2 Lewis Hamilton 2 Carlos Sainz

– Rolex Belgian Grand Prix: 1 Max Verstappen 2. George Russel 3 Lewis Hamilton

– Heineken Grande Prêmio de São Paulo: 1 Lewis Hamilton, 2 Max Verstappen, 3 Vallteri Bottas