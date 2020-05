GRUPPO LUNELLI – LOCANDA MARGON – RAVINA (TN) * SERVIZIO A DOMICILIO: « DAL RISTORANTE UN’ESPERIENZA GOURMET ANCHE A CASA, SERVIZIO PER I COMUNI DI TRENTO ROVERETO E PERGINE VALSUGANA »

A Casa con Locanda Margon. Il ristorante del Gruppo Lunelli attiva il servizio a domicilio, per un’esperienza gourmet anche a casa.

Regalarsi anche a casa il piacere dei piatti di Locanda Margon? Ora è possibile!

In un momento così particolare, la creatività e il desiderio di rimanere in contatto con i propri clienti hanno spinto lo chef Edoardo Fumagalli a ideare una proposta studiata ad hoc per la consegna a domicilio – disponibile nei comuni di Trento, Rovereto e Pergine -, che si completa con la possibilità di ricevere anche tutte le etichette del Gruppo Lunelli.

Il ristorante stellato di Casa Ferrari offre per i giorni di venerdì, sabato e domenica, un menu di stagione, che varia ogni settimana, con ingredienti di primissima scelta e per lo più del territorio. Ricette pensate per essere facilmente trasportate e che permettono un’esperienza gourmet anche a casa, grazie alla scelta di corredare ciascun piatto non solo della ricetta, ma anche di un video dello chef con le indicazioni per impiattare al meglio le pietanze.

Il menu rispecchia l’approccio alla cucina di Edoardo Fumagalli, che, partendo dalla grande conoscenza della materia prima e delle migliori tecniche di lavorazione, rende i prodotti protagonisti di piatti dalla “semplice complessità”, come lui stesso ama definirla.

La proposta è un menu degustazione di quattro portate che varia ogni settimana, a 50 euro. Per il fine settimana dall’8 al 10 maggio, prevede la scelta tra Cubi di manzo scottati, porri piastrati e riduzione di vino rosso e fiori di rovo in infusione o Insalata d’orzo con pomodorini secchi, lattughino, gamberi rosa e ricotta dura per quanto riguarda gli antipasti; Crespelle con ragù di spalla di vitello, pisellini e Vezzena o Risotto gratinato con pecorino, borragine e polvere di pomodorini per i primi; Salmerino alpino scottato con sauté di fagiolini e speck oppure Ossobuco, gremolada di primavera e patate novelle al forno con pesto di olive del Garda e rosmarino per i secondi e Cheesecake con salsa ai frutti rossi e rabarbaro o Mousse al cioccolato bianco e crumble di nocciole per i dolci. Non manca nemmeno un menu per i più piccoli, con Lasagnette al Ragù e Panna Cotta alla vaniglia. Tutti i piatti possono essere ordinati anche singolarmente.

A completare l’offerta, una proposta di vini in abbinamento, dalle bollicine Ferrari Trentodoc ai vini fermi trentini, toscani e umbri delle Tenute Lunelli, con la possibilità di scegliere in ogni caso qualsiasi etichetta della carta vini di Locanda Margon. Per rendere l’esperienza ancora più speciale, sarà possibile ricevere i calici della collezione Ferrari ed il trappo stopper per assicurare la vivacità del perlage anche nel caso la bottiglia non venisse terminata subito.

Il servizio sarà attivo per tutto il mese di maggio e giugno. È possibile ordinare via email all’indirizzo contact@locandamargon.it o telefonando al numero +39 3456165893.

