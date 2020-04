GRUPPO ITAS * EMERGENZA CORONAVIRUS: « L’AGENZIA ITAS MUTUA DI PREDAZZO DONA MASCHERINE E ALTRI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ALLE REALTà DEL TERRITORIO »

Emergenza Coronavirus: l’agenzia ITAS Mutua di Predazzo dona mascherine e altri dispositivi di protezione alle realtà del territorio.

Luca Brigadoi, agente ITAS di Predazzo, si è fatto promotore insieme a tutta l’agenzia, di un’importante iniziativa volta a offrire un aiuto concreto a diverse realtà dell’alta Val di Fiemme e della Val di Fassa che in queste settimane hanno dovuto affrontare in modo del tutto particolare l’emergenza legata al Coronavirus.

Sono state infatti acquistate diverse centinaia di mascherine, lavabili fino a 90 volte, donate ai Corpi Volontari dei Vigili del Fuoco (per un totale di oltre 350 volontari) che le potranno così usare in più circostanze nel corso dei loro interventi quotidiani.

A questa prima consegna, è seguita quella di camici e occhiali protettivi ai dipendenti delle RSA del territorio per permettere loro di proseguire in sicurezza l’attività di assistenza a contatto con gli anziani ospiti delle strutture.

Luca Brigadoi, agente ITAS di Predazzo, ha commentato: “Il nostro lavoro di agenti ITAS ci porta ad avere un forte legame con i nostri soci assicurati e con tutte quelle realtà che costituiscono dei veri e propri punti di riferimento per il nostro territorio. Con questa iniziativa intendiamo offrire un aiuto concreto a tutte quelle persone che sono da sempre impegnate per la nostra sicurezza e quella dei nostri cari e che a causa di questo virus hanno visto aumentare il rischio personale in modo esponenziale, continuando tuttavia a garantire il loro fondamentale servizio. Questa donazione vuole essere un piccolo ma significativo “grazie” per il lavoro che stanno portando avanti con grande abnegazione e spirito di comunità.”

Particolare soddisfazione è stata espressa da Terens Boninsegna, comandante dei Vigili del Fuoco di Predazzo, e da Giancarlo Pederiva, ispettore del Distretto dei Vigili del Fuoco della Val di Fassa: “Abbiamo apprezzato moltissimo l’iniziativa dell’agenzia ITAS di Predazzo, soprattutto per la grande necessità di mascherine difficilmente reperibili in questo momento, ma che sono fondamentali per permetterci di operare in tranquillità. In questo modo potremo continuare la nostra opera a tutela della salute e della sicurezza di tutti noi, garantendola non solo ai cittadini ma anche ai famigliari dei nostri volontari.”

L’iniziativa rientra nello spirito mutualistico di ITAS, la più antica compagnia assicurativa italiana, costituita in forma di mutua.

L’azione di valorizzazione e tutela del bene comune costituisce uno dei pilastri fondamentali dell’operato di ITAS Mutua, che porta la Compagnia a dialogare con tutte quelle realtà che ne condividono i valori di etica, solidarietà e vicinanza, al fine di migliorare l’ambiente sociale ed economico delle comunità in cui essa opera.

In questo senso gli agenti e le agenzie del territorio costituiscono dei veri e propri punti di riferimento in grado di intercettare le esigenze e i bisogni delle diverse aree, aiutando i rispettivi attori a sviluppare progetti di crescita sostenibile e valoriale.