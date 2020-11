GRUPPO GPI – TRENTO * FUSIONE: « STIPULATO L’ATTO PER L’INCORPORAZIONE DELLA CONTROLLATA TBS IT TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES SRL »

Dando seguito a quanto comunicato in data 24 agosto 2020, GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, informa che l’11 novembre 2020 è stato sottoscritto l’atto fusione per incorporazione in Gpi Spa della società interamente controllata TBS IT Telematic & Biomedical Services S.r.l.

Gli effetti giuridici della predetta fusione decorreranno, ai sensi dell’art. 2504-bis Cod. Civ., dal 1° dicembre 2020, a condizione che l’ultima delle iscrizioni del predetto atto presso i rispettivi Registri delle Imprese avvenga entro tale data. Nell’ipotesi in cui l’ultima delle iscrizioni avvenisse in data successiva al 1° dicembre 2020, gli effetti decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui avverrà l’ultima di tali iscrizioni.

Gli effetti fiscali e contabili, invece, saranno retrodatati al giorno 1° gennaio dell’anno in cui la fusione produrrà effetti giuridici.

Il predetto atto sarà depositato ai sensi di legge presso i competenti Registri delle Imprese delle società partecipanti alla fusione.