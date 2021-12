GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * SET DISTRIBUZIONE: « PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA L’OLIO BIODEGRADABILE E RICICLABILE “NYTRO® BIO 300X“, IN PARTNERSHIP CON “SIEMENS ENERGY TRANSFORMERS“ E “NYNAS“ »

16:20 - 28/12/2021

SET Distribuzione, SIEMENS Energy Transformers e Nynas, per la prima volta in Italia, testano una nuova tipologia di olio biodegradabile e riciclabile (NYTRO® BIO 300X), in un trasformatore di potenza recentemente installato, in un area ai limiti del Parco Naturale Adamello-Brenta, a servizio della Cabina Primaria di Nembia. La tipologia di olio a base organica utilizzato, è ottenuto evitando l’uso di colture destinate all’alimentazione e rappresenta una nuova generazione di fluidi isolanti in sostituzione dei tradizionali oli minerali di origine fossile.

Questa innovazione potrà essere estesa nei prossimi anni anche ad altri nuovi impianti previsti nell’ambito del più vasto programma di potenziamento del servizio di distribuzione di energia elettrica. Sperimentare, su trasformatori di questa taglia, questo nuovo olio green, permetterà di fare un passo avanti in termini di efficienza e innovazione, migliorando le prestazioni tecniche ma anche proteggendo maggiormente l’ecosistema che circonda gli impianti in aree naturali di pregio.

Il trasformatore è stato realizzato in Trentino da Siemens Energy Transformers (che recentemente ha festeggiato i 100 anni di attività), secondo i piu’ elevati standard tecnologici e nel pieno rispetto delle normative di eco-design, e contribuirà – a parità di condizioni – a ridurre le emissioni di anidride carbonica di 18 tonnellate ogni anno, rispetto al trasformatore attualmente in esercizio, in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione provinciale e nazionale.

La sperimentazione, finanziata con le risorse di SET Distribuzione, che nell’ultimo piano strategico ha avviato un piano di investimenti di oltre 100 milioni di euro per l’innovazione e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico del territorio trentino, rappresenta un’ulteriore tappa del percorso di sostenibilità intrapreso dalla Società per fornire un servizio come la distribuzione di energia elettrica indispensabile per la vita di ogni giorno, con un minor impatto ambientale.