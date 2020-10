GRUPPO DOLOMITI ENERGIA * NOVARETI: « FORTE ODORE DI GAS IN MATTINATA A TRENTO SUD, NESSUN ALLARME è SOLO ODORIZZANTE »

Novareti: forte odore di gas in mattinata a Trento sud, nessun allarme è solo odorizzante. Con riferimento all’odore acre di gas percepito nella zona di Trento sud nella mattinata di oggi, Novareti comunica che non si tratta di una perdita di gas, ma della dispersione accidentale di un prodotto odorizzante. Essendo il gas inodore la normativa prevede che prima di essere immesso nella rete cittadina gli venga conferito il caratteristico odore per permettere di percepire la presenza di eventuali fughe. Questo prodotto ha un grande potere odorifero, per questo basta una piccolissima quantità fuoriuscita per essere percepito in una vasta area come successo oggi.

La fuoriuscita del tutto innocua per le persone ha provocato la sgradevole percezione in tutta l’area di Trento sud ma non ha rappresentato alcun rischio per la popolazione. I tecnici di Novareti hanno rilevato l’allarme intorno alle 10.30 del mattino e sono subito intervenuti per ripristinare il guasto tecnico. La situazione metereologica ha contribuito ad amplificare il problema ma la pioggia ha aiutato a dilavare i residui in atmosfera.

Numerosi segnalazioni sono arrivate al numero verde di pronto intervento della società che si è subito interfacciata anche con i Vigili del Fuoco per verificarle tutte puntualmente, senza rilevare alcuna fuga di gas.