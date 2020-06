GRUPPO DAO * CHIUSURE DOMENICALI: PENASA, « VI SONO TEMI DI GRAVE IMPEDIMENTO PER UNA UNA PROFICUA DISCUSSIONE E CHE IMPEDISCONO UN SANO E COSTRUTTIVO DIALOGO »

Premessa: la questione dell’aprire o meno i supermercati alla domenica è un tema complesso rispetto al quale rispettiamo le posizioni di tutti e teniamo in considerazione le esigenze di tutti, in primis quelle dei nostri colleghi. Al momento non è peraltro nemmeno possibile entrare nel vivo della discussione perché manca un quadro chiaro di riferimento. Due su tutti i temi, esemplificativi, di grave impedimento ad una proficua discussione che portiamo ad esempio impediscono un sano e costruttivo dialogo e quindi un’analisi definitiva.

Emergenza. Il tema è complesso con molteplici riflessi: economici, territoriali, sociali e soprattutto nelle vite personali di colleghi e clienti. Tale complessità è impossibile da gestire in fretta ed in procedura d’emergenza. Necessità di un congruo dialogo, vero dialogo e confronto. I tempi dettati sono inconciliabili con un’analisi seria. Inoltre, viviamo un momento particolare, di grande incertezza e difficoltà in cui aggiungere elementi di incertezza al già incerto contesto attuale è un azzardo. Gli indicatori di crisi sono evidenti e gravi ed un ulteriore salto nel vuoto non può che preoccupare per le conseguenze economiche e occupazionali. Le sfide economiche della pandemia iniziano ora e non è di certo il caso di inserire ulteriori rischi e variabili non note. L’approccio al tema ci appare superficiale.

Lo stesso incontro di ieri con l’assessore Roberto Failoni, peraltro sempre aperto al confronto, ha confermato come sia la parte tecnica che politica della PAT ritenga che nel breve sia inevitabile che la cruciale identificazione delle zone di interesse turistico sia destinata ad essere imperfetta se definita nel breve. Ennesimo esempio delle contraddizioni di voler procedere in urgenza.