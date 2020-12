GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE PD – TRENTINO * « OGGI 10 DICEMBRE ALLE 10.00 LA CONFERENZA STAMPA “DA REMOTO“ SUL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA PAT »

Oggi giovedì 10 dicembre alle 10.00 la Conferenza Stampa sul Bilancio di previsione della Pat.

– che in ossequio alle restrizioni imposte dalla pandemia in atto si svolgerà “ da remoto” – avente per oggetto le proposte del Partito Democratico del Trentino in relazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’anno 2021 e le relative ipotesi emendative proposte sul testo del disegno di legge in discussione.

La Conferenza Stampa si terrà nella giornata di:

giovedì 10 dicembre ad ore 10.00

Per ragioni tecniche, sarà nostra cura inviare, quindici minuti prima dell’avvio dell’ appuntamento in oggetto, il link al quale collegarsi e quindi

preghiamo tutti i destinatari del presente invito di farci avere tempestivamente l’indirizzo mail al quale fornire i dati necessari a tale collegamento.

*

La Presidente del Gruppo cons. P.D. del Trentino

Sara Ferrari