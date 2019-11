GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE FUTURA * AMBIENTE E TERRITORIO: « LA PROVINCIA DI TRENTO NEGA L’EMERGENZA CLIMATICA »

L’Alliance of World Scientists ha recentemente pubblicato su BioScience– Oxford Academic l’appello “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency”, sottoscritto da oltre 11 mila scienziati di tutto il mondo, che dichiara l’emergenza climatica del nostro Pianeta.

Fridays for Future, il grande movimento studentesco che affolla le piazze di tutto il mondo, chiede azioni concrete contro i cambiamenti climatici, emergenza globale che coinvolge e rischio di travolgere l’umanità intera.

Le calotte polari si sciolgono e cresce il livello dei mari. In alcune regioni i fenomeni meteorologici estremi e le precipitazioni sono sempre più diffusi, mentre altre sono colpite da siccità e ondate di calore senza precedenti. Basti ricordare solo in Italia la tragedia di Venezia, sprofondata nell’acqua alta, le rovinose frane, paesi interi isolati, la tempesta Vaia che ha piegato il nostro territorio.

Mentre la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato a breve un piano di investimenti sostenibili da 1.000 miliardi di euro, e che entro il 2050 il continente dovrà essere neutro dal punto di vista climatico, mentre molte Province e Comuni italiani dichiarano l’emergenza climatica, la Provincia di Trento si è rifiutata di riconoscere l’importanza di questo tema.

Al termine della discussione in Aula della proposta di mozione di Futura che chiedeva alla Provincia una dichiarazione di emergenza climatica, l’assessore Tonina ha chiesto di sostituire nel titolo e nel testo il termine “emergenza” con “criticità”, sminuendo quindi di fatto la problematica e snocciolando tutta una serie di azioni che la Provincia mette in campo e intenderà avviare in futuro. Interventi importanti e necessari che dovranno essere coordinati e che speriamo porteranno la nostra Provincia a essere un esempio di virtuosità e sostenibilità ambientale, sociale e economica.

21 consiglieri della Provincia di Trento hanno deciso di accettare la proposta dell’ass. Tonina di negare e rifiutare il termine “emergenza”, dimostrando di aver paura del “significato” della parola e negando così una evidenza.

Il Consiglio ha approvato invece oltre alla premessa della mozione anche dei punti qualificanti, quali orientare ogni scelta politica in base ai principi di sostenibilità ecologica e sociale, quindi virtuose politiche ambientali, energetiche, di mobilità, di tutela del territorio; promuovere nella popolazione trentina una diffusa consapevolezza della problematica per portare ad una assunzione di responsabilità collettiva e indurre a mettere in azione buone pratiche per evitare sprechi e consumi nocivi; a intraprendere azioni anche a livello scolastico per informare e preparare costruttivamente i giovani a quella che è e sarà la più importante sfida dell’uomo in questo secolo.

Riteniamo e ci auguriamo che la Provincia di Trento possa esercitare un importante ruolo nel contrasto ai cambiamenti climatici e, assieme ai governi di tutto il mondo, sostenere la vita del nostro Pianeta, che è la casa di tutti.

Gruppo consiliare provinciale FUTURA