GRUPPO CONSILIARE PD – TRENTINO * GIOVANNI KEZICH: « SCONCERTO PER LA DECISIONE DELLA GIUNTA PAT DI DESTINARE AD ALTRO INCARICO IL DIRETTORE SCENTIFICO, LA NOSTRA SOLIDARIETÀ »

A fronte dell’improvvisa decisione della Giunta provinciale, che ha disposto l’immediata destinazione ad altro incarico del dott. Giovanni Kezich direttore scientifico del “Museo degli Usi e Costumi della Gente trentina”, a due anni dal pensionamento, il Gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino esprime stupore e profondo sconcerto per quest’ennesima riproposizione di un metodo organizzativo che, al di là di ogni considerazione di merito, evidenzia uno stile autoritario di questa maggioranza, come denunciato dallo stesso direttore.

Nel rinnovare al dott. Kezich una sincera stima, per la sua alta professionalità riconosciuta ovunque in Europa e per i brillanti risultati conseguiti dal Museo sotto la sua dinamica guida, il Partito Democratico ribadisce la piena solidarietà all’uomo ed al dirigente e sottolinea il pericolo di atteggiamenti politici che possano prevaricare la competenza professionale a rischio di danneggiare l’istituzione, auspicando infine un ripensamento da parte del governo provinciale, per non “silenziare” una delle voci più autorevoli della cultura trentina.

*

Consigliera Sara Ferrari

La Presidente del Gruppo