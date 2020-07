GRUPPO CONSILIARE PD – TRENTINO * CORONAVIRUS: « IL TERRITORIO NON è ZONA A RISCHIO, INTERVENGA SUBITO ANCHE FUGATTI »

Il Gruppo consiliare PD del Trentino ha sollecitato il Presidente Fugatti affinché si attivi presso il governo nazionale e presso le ambasciate in Italia del Belgio e dell’Olanda per correggere le indicazioni riportate sul sito ufficiale del Ministero per gli affare esteri del Belgio, ripreso anche dai siti olandesi, che colloca Trento come unico territorio italiano a rischio contagio da Covid-19.

Ormai da giorni in Trentino non si registrano nuovi contagi; informazioni distorte e infondate, su un tema così delicato possono avere conseguenze gravi sull’economia turistica locale. È necessario intervenire subito per tutelare il nostro territorio.

Gruppo cons. PD del Trentino