GRUPPO CONSILIARE PATT * SERVIZI SANITARI ASSISTENZIALI: « E’ OPPORTUNO UN PUNTEGGIO “PREMIALE” PER CHI HA CONSEGUITO LA QUALIFICA OSS DEI CORSI PAT? »

In data 9 settembre 2019 l’ Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ha pubblicato il bando di concorso per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di Operatore socio-sanitario, che scadrà il 9 ottobre p.v..

Il bando è particolarmente importante e apprezzato perchè consente il potenziamento del personale presso i servizi dell’Azienda Sanitaria con il conseguente miglioramento della qualità degli stessi.

La nostra Provincia si è distinta nel corso degli anni per una particolare attenzione alla formazione degli Operatori socio-sanitari, impostando corsi di 1400 ore con livelli formativi di primo ordine.

Nelle altre regioni d’Italia non è invece previsto un monte ore pari a quello dei nostri corsi e spesso tale situazione determina problematiche nel raggiungimento degli standard formativi funzionali a una piena capacità professionale.

Al fine di valorizzare anche in sede di espletamento dell’esame questa differenza, si interroga la Giunta per sapere

1. se non si ritenga necessario/opportuno integrare i requisiti di valutazione previsti dal bando con l’assegnazione di un punteggio “premiale” per i candidati che hanno conseguito la qualifica di Operatore socio-sanitario frequentando i corsi di formazione in Provincia di Trento;

2. se in aggiunta o in alternativa la Giunta provinciale non ritenga di esaminare la possibilità di prevedere un “riconoscimento” economico che valorizzi già in fase di assunzione il possesso della qualifica di Operatore socio-sanitario conseguita attraverso i corsi di formazione in Provincia di Trento.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. Paola Demagri, Cons. Ugo Rossi, Cons. Michele Dallapiccola e Cons. Lorenzo Ossanna