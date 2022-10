GRUPPO CONSILIARE PAT * NOMINE – CONSIGLIO PAT: « LUCA ZENI INDICATO NUOVO CAPOGRUPPO, PROSEGUIRÀ LA AZIONE DI PROPOSTA PER IL TRENTINO. »

In seguito all’elezione in Parlamento della consigliera Sara Ferrari, il gruppo consiliare del Partito Democratico del Trentino – ringraziando la collega per il lavoro svolto insieme in questi anni, anche nel suo ruolo di Capogruppo – ha condiviso di indicare come nuovo presidente del Gruppo il consigliere Luca Zeni.

Già dal prossimo Consiglio provinciale, con l’ingresso in Aula di Lucia Maestri, il Gruppo del Pd del Trentino tornerà al completo e proseguirà con la propria azione di controllo e di proposta per il Trentino.