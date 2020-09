GRUPPO BANCA FININT * PRIVATE DEBT AWARD 2020: « FININT SGR VINCE IL PREMIO SPECIALE PER L’OPERAZIONE “TRENTINO MINIBOND” »

La società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint si aggiudica il riconoscimento assegnato nell’ambito del premio promosso da AIFI e Deloitte per l’innovativa operazione di sistema che ha coinvolto nove pmi trentine

Conegliano, 17 settembre 2020 – “Il prestito obbligazionario sottoscritto dal Fondo Strategico Trentino Alto Adige gestito da Finint Investments Sgr ha consentito di sostenere progetti di crescita di nove aziende localizzate sul territorio del Trentino attraverso lo schema di operazione del basket bond senza cartolarizzazione. Le nove imprese, che operano in diversi settori passando dal tradizionale manifatturiero, al medicale e Ict hanno così potuto sfruttare le sinergie economiche derivanti dal basket bond per accedere al mercato dei capitali a costi competitivi”: con questa motivazione Finint Investments SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint, ha vinto il Premio Speciale nella categoria Sviluppo assegnato nell’ambito del “Private Debt Award 2020” organizzato da AIFI e Deloitte per l’operazione Trentino Minibond”, emissione di sistema sottoscritta da Finint SGR, attraverso il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige, che ha coinvolto nove micro imprese della Provincia di Trento.

A ritirare il premio assegnato oggi alla Greenhouse di Deloitte a Milano è stato Cristiano Menegus, gestore del Fondo Strategico Trentino – Alto Adige che ha seguito la strutturazione e l’esecuzione dell’operazione, in rappresentanza del team private debt di Finint Investments SGR.

Il prestigioso riconoscimento è promosso da AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, e Deloitte, tra le più grandi realtà nei servizi professionali alle imprese in Italia, e punta a valorizzare i migliori investimenti nell’ambito delle operazioni di debito su PMI italiane. I premi sono assegnati da una giuria composta da membri di alto profilo professionale appartenenti al mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico.

Il Premio Speciale assegnato per l’operazione “Trentino Minibond” conferma Banca Finint e la sua società controllata Finint SGR tra le realtà più affermate nel settore del private debt e un laboratorio all’avanguardia di innovazione finanziaria al servizio delle imprese.

“Trentino Minibond” è infatti un’operazione di sistema per complessivi 10,2 milioni di euro, strutturata da Finint SGR attraverso il Fondo Strategico Trentino – Alto Adige, che ha consentito a nove piccole imprese della Provincia di Trento associate a Confindustria Trento di accedere al mercato dei capitali a costi competitivi. L’operazione ha permesso, da un lato, la riduzione dei costi fissi di emissione grazie ad economie di scala, dall’altro – attraverso un principio di mutualità tra i partecipanti – ha garantito dei tassi competitivi per operazioni unsecured senza l’utilizzo di coperture e garanzie ulteriori.

Il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, gestito da Finint Investments SGR, è un fondo a vocazione territoriale ed è promosso dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dalla Provincia Autonoma di Trento e dal fondo pensione territoriale Laborfond.

Nell’ambito del Private Debt Award 2020, inoltre, le operazioni “Trentino Minibond” e la sottoscrizione del minibond AMB Spa attraverso il fondo PMI Italia II gestito da Finint Investments SGR sono state selezionate tra le dodici operazioni finaliste, rispettivamente nelle categorie Sviluppo e LBO/Operazioni Straordinarie.

Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments SGR ha commentato: “Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento che premia il nostro lavoro quotidiano a sostegno delle imprese italiane e la nostra capacità di essere un laboratorio di innovazione finanziaria al servizio della crescita delle aziende. Trentino Minibond è un’operazione finanza innovativa all’avanguardia dove per la prima volta in Italia siamo riusciti nell’intento di semplificare le logiche delle precedenti emissioni di sistema rendendo lo strumento finanziario adatto alle esigenze di aziende di più piccole dimensioni. E’ anche un’operazione che testimonia la nostra expertise e il nostro impegno nel promuovere strumenti di finanza alternativi che facilitino l’accesso al capitale, consentendo a tante PMI italiane di incrementare la propria competitività. Questo premio ci rende orgogliosi e ci spinge a continuare nella ricerca di strumenti di finanza innovativa, che saranno cruciali nel sostenere il sistema industriale e in particolare le PMI in uno scenario economico complesso come quello che stiamo vivendo. Come Finint SGR vogliamo assolutamente essere della partita e, soprattutto in fase di Covid-recessione, proporci come attore della ripartenza non solo tramite strumenti di debito, ma anche nell’acquisto e gestione degli Utp, con un focus laddove possibile al risanamento delle imprese tramite operazioni di turnaround e anche attraverso il private equity, asset class alla quale stiamo guardando con molto interesse perché siamo certi che una ripartenza in molti casi non possa passare che attraverso una patrimonializzazione dell’azienda e quindi una migliore spinta agli investimenti, unico vero motore di crescita”.