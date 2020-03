GREENTHESIS GROUP * CORONAVIRUS: « SOSTEGNO AGLI OSPEDALI ITALIANI, 20 MILA EURO PER CHI SI TROVA IN PRIMA LINEA A GESTIRE L’EPIDEMIA »

CORONAVIRUS: GREENTHESIS GROUP A SOSTEGNO DEGLI OSPEDALI ITALIANI

Greenthesis Group si unisce alla campagna di raccolta fondi a sostegno degli istituti di ricovero e delle aziende ospedaliere nazionali. Le aziende del gruppo GREENTHESIS (Rea Dalmine Spa, Ambienthesis Spa e Gea Srl), hanno infatti promosso un gesto di solidarietà per chi si trova in prima linea a gestire, con tanta dedizione e passione, l’epidemia in corso.

Il Gruppo Greenthesis rappresenta uno dei principali operatori integrati italiani con esperienza globale nei servizi ambientali, tra cui soluzioni di bonifica, tecnologie di termovalorizzazione, trattamento delle acque reflue, gestione dei fanghi, produzione di biogas e di biometano.

Il sostegno per l’emergenza Coronavirus, di complessivi 20 mila euro, è destinato agli ospedali Papa Giovanni XXII di Bergamo (sostenuto da Rea Dalmine Spa), il San Raffaele di Milano (Greenthesis Spa) e il San Luigi Gonzaga di Orbassano (Torino) sostenuto da Ambienthesis Spa, oltreché alla Regione Veneto (Gea Srl).