GPI TRENTO * SANITÀ PRIVATA: « PER LA PRIMA VOLTA UN SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E DI CALL CENTER PER IL GRUPPO SAN DONATO, IL PLAYER PRIVATO PIÙ GRANDE IN ITALIA »

Nuova importante commessa per il Gruppo Gpi (GPI:IM) nell’ambito della sanità privata. Realizzato per la prima volta un servizio unitario di assistenza per le postazioni di lavoro e di call center per il Gruppo San Donato, il player privato più grande in Italia, con 44 strutture sanitarie attive. Implementato inoltre un servizio di collaborazione clinica informatizzata (attraverso la piattaforma HealthMeeting) per lo scambio di informazioni fra medici, che ha contribuito a far evolvere l’organizzazione ospedaliera del Gruppo. Il valore della commessa per Gpi è superiore a 1,5 milioni di euro su tre anni.

Il Gruppo San Donato è il più importante gruppo ospedaliero in Italia con sedi in Lombardia ed Emilia Romagna, fra cui spiccano l’Ospedale San Raffaele, il Policlinico San Donato e l’Istituto Ortopedico Galeazzi. Vi lavorano in tutto oltre 7000 medici che ogni anno prestano assistenza a 4,7 milioni di pazienti.

In una struttura di tale grandezza e complessità il Gruppo Gpi si occupa dell’assistenza tecnica di tutti i mezzi informatici che gestiscono i delicati dati dei pazienti. Dopo un primo contratto di due anni fa, a Gpi è stata confermata la fiducia: oltre all’assistenza per tutte le postazioni di lavoro di medici e personale amministrativo, è stato attivato un call center di supporto tecnico che gestisce 15.000 utenti e 40.000 chiamate all’anno.

Per quanto riguarda HealthMeeting Gpi fornisce, assieme a Wezen, un applicativo che integra cartelle cliniche multidisciplinari, affinché medici di diverse specialità possano giungere a valutazione condivisa dei pazienti. In questo modo è possibile aggregare tutte le informazioni in digitale, con un grande guadagno in termini di semplificazione, poiché una sola piattaforma gestisce tutta la documentazione e consente anche teleconferenze per lo scambio di informazioni in tempo reale.

L’operazione con il Gruppo San Donato è conforme alle linee guida strategiche del piano industriale del Gruppo Gpi, che prevede nei prossimi anni un incremento significativo dei ricavi provenienti dalle strutture sanitarie private.