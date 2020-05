GPI TRENTO * “ PRENOTAMI.CLOUD “: « LA SOLUZIONE PER ACCEDERE AI NEGOZI IN TUTTA SICUREZZA, PARTITA LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA SULLE RETI MEDIASET »

Fase 2 dell’emergenza Coronavirus: riaprono oggi in tutta Italia molte attività commerciali e Gpi è pronta a dare una mano. Con prenotami.cloud, soluzione messa a punto da Xidera (Società del Gruppo Gpi), gli esercizi commerciali possono disciplinare l’ingresso dei clienti evitando assembramenti e organizzando in sicurezza l’accesso delle persone. Lo scopo è di ridurre il rischio di contagio da Covid-19.

Il sistema soddisfa le necessità sia degli esercenti che dei clienti: attraverso una semplice App è possibile prenotare l’ingresso al negozio di interesse. Pochi passaggi su smartphone o altro dispositivo e si ottiene il biglietto virtuale che, esibito all’ingresso della struttura, consente l’accesso puntuale, senza dover fare code. La promozione è partita ieri sulle reti Mediaset e proseguirà nelle prossime settimane.

Maggiori informazioni sul sito

GPI è il Partner di riferimento nel mondo della sanità e del sociale. Grazie a un’offerta tecnologica all’avanguardia nel campo Gpi è il partner di riferimento in Italia per le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione. Nata oltre 30 anni fa in Trentino, Gpi è cresciuta nel tempo grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all’estero) e in R&D, svolta in partnership con i principali istituti universitari e di ricerca italiani con l’obiettivo di diffondere le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being

Grazie alle specifiche conoscenze portate in dote dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a tradurre le spinte emergenti dal mondo della Sanità e della Pubblica Amministrazione in soluzioni tecnologiche all’avanguardia e in nuovi modelli di servizio.

L’offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT e Pay.

La Società ha chiuso il 2019 con ricavi consolidati pari a 241 mln di Euro e oltre 5.300 dipendenti.

Gpi ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA nel dicembre 2018.