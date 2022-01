GPI * SANITÀ – INFORMATION TECHNOLOGY: « SIGLATA LETTERA DI INTENTI PER L’ACQUISIZIONE DEL 75% DEL CAPITALE DI TESI ELETTRONICA E SISTEMI INFORMATIVI SPA »

Le aree di affari di Tesi Group sono di particolare interesse in quanto consentono al Gruppo Gpi di completare l’offerta in due ambiti strategici per il mondo della sanità, ossia il LIS per la gestione informatizzata dei laboratori di analisi e di anatomia patologica e il RIS/PACS per la gestione del worklfow e dell’imaging dei Dipartimenti radiologici, clinici e chirurgici, nonché di rafforzare il posizionamento del Gruppo nei settori software per le Banche del sangue e per l’accoglienza.

GRUPPO GPI

Gpi è il partner di riferimento per il software, le tecnologie e i servizi dedicati alla Sanità, al Sociale e alla Pubblica Amministrazione. Nata oltre 30 anni fa a Trento, Gpi è cresciuta grazie a significativi investimenti in M&A (in Italia e all’estero) e in R&S, svolta in partnership con le principali università e centri di ricerca italiani con l’obiettivo di trasferire le conoscenze scientifiche, tecnologiche, funzionali e di processo applicate ai settori e-health, e-welfare, well-being.

Grazie anche alle soluzioni e alle competenze acquisite dalle società entrate a far parte del suo ecosistema, il Gruppo è riuscito a tradurre le necessità emergenti dal mondo sanitario in soluzioni tecnologiche all’avanguardia e in nuovi modelli di servizio in grado di ottimizzare i processi di prevenzione, diagnosi e cura, migliorando la qualità della vita delle persone.

L’offerta combina competenze specialistiche in ambito IT e capacità di consulenza e progettazione che consentono di operare in differenti aree di business: Software, Care, Automation, ICT e Pay.

La Società ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati pari a 271 mln di Euro, oltre 6.100 dipendenti e più di 2.400 clienti distribuiti in oltre 60 paesi.

Gpi ha fatto il suo ingresso in Borsa Italiana nel 2016 (segmento AIM) ed è passata sul mercato MTA nel 2018.

ISIN azioni ordinarie: IT0005221517

