GPI * BILANCIO ESERCIZIO 2019: « L’ASSEMBLEA APPROVA ALL’UNANIMITÀ, REVOCATA L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE DELIBERATA DALL’ASSEMBLEA DELLO SCORSO ANNO »

L’Assemblea degli Azionisti di GPI (GPI:IM), società quotata sul mercato MTA leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, riunitasi in data odierna sotto la presidenza di Fausto Manzana, alla presenza del 67,12% del capitale sociale – con la sola partecipazione del Rappresentante designato in base alle disposizioni previste dall’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ha approvato:

● la relazione e il bilancio dell’esercizio 2019, che si è chiuso con un utile netto di esercizio pari a 13,8 milioni di euro (7,74 milioni di euro nel 2018);

● la destinazione dell’intero utile d’esercizio a Riserva straordinaria;

● la politica di remunerazione per l’esercizio 2020 esprimendosi altresì favorevolmente sui compensi corrisposti ad amministratori, sindaci e dirigenti con responsabilità strategiche nel 2019;

● in tema di azioni proprie, la revoca della deliberazione adottata dall’Assemblea del 30 aprile 2019 per la parte non ancora utilizzata.

L’Assemblea, da ultimo:

● ha respinto la proposta di autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie. Ciò al fine di non precludere al Gruppo GPI l’eventuale accesso alle misure di sostegno della liquidità alle imprese che prevedono, tra le condizioni per il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle relative garanzie, la mancata approvazione di delibere finalizzate al riacquisto di azioni da parte della Società e del Gruppo che richiede i finanziamenti.

Pertanto, sulla base delle deliberazioni oggi adottate dall’Assemblea, consegue che, a decorrere dalla data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società non è più titolare di alcuna delega finalizzata al programma di acquisto di azioni proprie.

Gli ultimi acquisti di azioni proprie sono stati effettuati nel luglio dello scorso anno.

In forza dell’autorizzazione concessa dall’Assemblea del 30 aprile 2019, sono stati effettuati acquisti per un totale di n. 54.681 azioni proprie, pari a circa lo 0,34% del capitale sociale mentre sono stati compiuti atti di disposizione di azioni proprie per un totale di n. 6.698 azioni.

Gli acquisti nell’ambito del programma sono stati effettuati nel rispetto della parità di trattamento tra gli azionisti e, quindi, esclusivamente sul mercato MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A., in conformità agli obblighi previsti dall’attuale disciplina normativa e regolamentare.

Alla data odierna, pertanto, la Società detiene in totale n. 113.894 azioni proprie, pari a circa lo 0,72% del capitale sociale sottoscritto e versato.

VERBALE ASSEMBLEARE

Il Verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.