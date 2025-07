GIUSEPPE CONTE (FACEBOOK) * VIABILITÀ: «DISAGI SULL’ALTA VELOCITÀ A FERRAGOSTO, AUMENTANO I RITARDI FINO A 7 ORE TRA LE PRINCIPALI TRATTE»

08.37 - martedì 15 luglio 2025

A cavallo di Ferragosto sull’Alta Velocità, tra Roma e Milano, ci vorranno due ore in più. Tra Milano e Venezia fino a 60 minuti in più. Tra Milano e Bologna fino a 40. E da Napoli a Milano, potrebbero volerci anche 7 ore. Su tutto questo cittadini, lavoratori e turisti sono stati informati in maniera parziale e tardiva, dopo aver magari già pagato i biglietti, fissato impegni lavorativi, itinerari turistici, coincidenze con aerei e navi. Non è normale.