GIUSEPPE CONTE (FACEBOOK) * SALARIO MINIMO: «IL 40% DEI GIOVANI LAVORA SOTTO 9 EURO L’ORA, CAROVITA E STIPENDI DA FAME UNA TENAGLIA LETALE»

08.09 - martedì 12 agosto 2025

Oltre ai rincari sulle vacanze, vola il carrello della spesa anche a luglio. Sui social impazzano video di ragazzi che lavorano anche per 3 euro l’ora l’estate. Al di là dei singoli casi, sono 4 su 10 i giovani che lavorano per meno di 9 euro l’ora. Questa è la realtà del Paese oggi: carovita più stipendi da fame, una tenaglia letale.

Esattamente due anni fa Meloni ci ha convocato a Palazzo Chigi per ascoltare la nostra proposta sul salario minimo legale. Farfugliò qualche dubbio per mascherare il suo secco no, disse che comunque avrebbe coinvolto Brunetta e il Cnel per misure contro il lavoro povero. Da allora misure per aumentare gli stipendi non si sono viste, sono aumentati solo i rimborsi per Ministri e sottosegretari e col pasticcio del cuneo fiscale hanno pure tagliato la busta paga a molti che non se la passano benissimo.

Sanno solo dire no alle nostre proposte: no al salario minimo, no alle misure per aumentare il potere d’acquisto di fronte al boom della cassa integrazione, no al taglio delle tasse al ceto medio chiedendo di più ai giganti del web, no alle misure per prendere risorse dagli extraprofitti bancari per aiutare gli italiani che sono andati in difficoltà anche sulle rate per la casa. Blaterano di record, dicono che va tutto bene. . E da quasi 3 anni non fanno nulla. Hanno completamente perso di vista la realtà.