GIUSEPPE CONTE (FACEBOOK) * «MENTRE I PROFITTI DELLE BANCHE VOLANO, IL GOVERNO ALZA LE TASSE ED INSCENA L’ENNESIMO TEATRINO»

08.12 - domenica 3 agosto 2025

Non solo non fanno nulla di quel che andrebbe fatto. Ci prendono pure per i fondelli. Ormai ogni estate Salvini si sveglia e sa che dovrà parlare nei comizi di una tassa sui profitti delle banche. Forza Italia sa di dover alzare la voce per proteggere certi interessi: le banche non si toccano, mai. Meloni sa che se vuole rimanere salda a Palazzo Chigi deve continuare a dire no alla nostra proposta di tassare gli extraprofitti bancari nonostante gli utili delle banche esplodano con un +183% rispetto al 2021.

Le tasse le aumentano ad altri: l’Iva sui prodotti per bambini che nascono sempre meno, tagli alle agevolazioni per i giovani che vorrebbero comprare casa e invece scappano. Ora la “tassa Meloni pontiera con Trump” a carico di imprese e lavoratori: ci aveva detto a reti unificate di poter essere decisiva in Europa per dazi zero invece ha concesso subito agli Usa acquisti in gas, armi e sconti ai giganti web statunitensi in cambio di un “brava Giorgia” e qualche copertina. Con questa strategia e l’estrema debolezza dell’Europa ora i dazi sono al 15%, con 15 miliardi di danni l’anno per gli italiani secondo le stime di oggi della Cgia. Le tasse sono sempre a carico dei soliti. Fate una cosa: risparmiateci almeno il teatrino.