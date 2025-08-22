GIUSEPPE CONTE (FACEBOOK) * MEDIO ORIENTE: «NETANYAHU ACCELERA SU COLONIE E OCCUPAZIONE, GAZA E CISGIORDANIA SOTTO ATTACCO»

09.15 - venerdì 22 agosto 2025

Nelle ultime 24 ore il governo criminale di Netanyahu ha annunciato la creazione di un nuovo insediamento coloniale in Cisgiordania – spaccandola di fatto in due e mettendo una pietra tombale sul futuro Stato di Palestina – e ha avviato le operazioni di occupazione di Gaza City, che dall’alba sono costate la vita già a 40 palestinesi.

Siamo di fronte all’ennesima testimonianza di impunità, all’ennesima dimostrazione che, anche a dispetto delle affollate manifestazioni di protesta di tanti cittadini israeliani, Netanyahu e i suoi sodali al governo vogliono proseguire nella follia genocida, che è già costata la vita a oltre 60mila civili. Netanyahu non è affatto un eroe di guerra. È un criminale di guerra, responsabile di gravissime e sistematiche violazioni del diritto internazionale umanitario.

Gaza e la storia della Palestina sono in via di estinzione. Ma noi, tutti noi, sembriamo anestetizzati dalle parole di circostanza che rimbalzano nelle cancellerie della comunità internazionale. Sembriamo assuefatti a questa macabra storia di sangue e di ingiustizia, rassegnati a questa vergogna.