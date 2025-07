GIUSEPPE CONTE (FACEBOOK) * ILVA: «COLPO MICIDIALE, L’EMENDAMENTO PRESENTATO DA FRATELLI D’ITALIA»

Per i lavoratori diventerebbe impossibile ottenere arretrati e stipendi non pagati dai propri datori di lavoro. Un vero colpo di spugna, l’ennesimo attacco ai diritti dei lavoratori. È quello contro cui ci stiamo battendo in questi giorni con i nostri parlamentari in commissione al Senato. Lo diciamo chiaro e tondo: non faremo passi indietro.

L’emendamento presentato da Fratelli d’Italia al decreto Ilva è un colpo micidiale in un momento in cui chi lavora non ce la fa più: taglia pesantemente i tempi per reclamare crediti verso il datore di lavoro, costringe il lavoratore a dover dimostrare che la retribuzione è insufficiente in caso di contenzioso mettendolo in una condizione di totale debolezza.