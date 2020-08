GIUNTA REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE * CONTRIBUTI: « SOSTEGNO ALLE SCUOLE PER I CORSI ALL’ESTERO, AD ENTI E A FAVORE DELLO SPORT »

Numerose le associazioni di carattere culturale e sportivo, nonché gli istituti scolastici che usufruiscono dei contributi deliberati recentemente dalla Giunta regionale.

La Giunta regionale, nel corso della sua recente seduta, ha approvato, su proposta dell’assessore Giorgio Leonardi, una serie di delibere riguardanti contributi ad enti ed associazioni che operano nei settori della cultura, della pubblicazione di monografie, studi di interesse regionale ed europeo e soggiorni di studio ed alternanza scuola lavoro all’estero.

In quest’ambito l’Esecutivo regionale ha deliberato, ad esempio, un contributo di 24.800 euro a favore dell’organizzazione del Forum europeo di Alpbach ed in particolare della Giornata del Tirolo 2020, altri 8.000 euro sono stati stanziati a favore dell’Accademia dell’Euregio e 23.920 per l’inaugurazione di un Memoriale per Andreas Hofer a Mantova.

*

Sostegno alle scuole per i corsi all’estero

Una parte cospicua dei contributi deliberati dall’Esecutivo regionale riguarda i soggiorni linguistici in Germania, Spagna ed in Paesi dell’area anglofona e le alternanze scuola-lavoro per diversi settori ed indirizzi di studio che spaziano dal ramo socio-sanitario a quello commerciale turistico, anche in questo caso in Germania, Irlanda ed anche in altre regioni italiane. Molti di questi progetti hanno però subìto delle modifiche o verranno cancellati e quindi l’erogazione dei relativi contributi sarà legata, ovviamente, all’effettiva realizzazione del progetto.

*

Sostegno ad enti ed associazioni

Sempre nell’ambito dei contributi per il settore culturale sono stati erogati finanziamenti al Comune di Merano per la rassegna letteraria “Appuntamento a Merano” (8.300 euro), all’Ente autonomo Teatro stabile di Bolzano riguardo ad un progetto per la creazione di una piattaforma per la circuitazione dello spettacolo professionale regionale (81.600 euro), all’Accademia arte della diversità, Teatro La Ribalta – Cooperativa Sociale ONLUS (22.700 €).

*

Contributi a favore dello sport

Numerosi infine i contributi erogati anche a favore delle associazioni sportive come, ad esempio, il Comitato per l’organizzazione dei Campionati del Mondo di Biathlon 2020 a Rasun Anterselva (120.000 €), il Comitato per la Gran Fondo Dobbiaco – Cortina (52.000 €), il Comitato per l’organizzazione della Pustertaler Ski-Marathon (10.400 €), il Saslong Classic Club Gardena per le gare di coppa del mondo di sci (27.000 €).