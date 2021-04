GIUNTA REGIONALE TN-AA SÜDTIROL * ELEZIONI COMUNALI: « A MERANO – NALLES – GLOREN – BONDONE – BRENTONICO – TERRAGNOLO SI VOTERÀ IN AUTUNNO »

Spostamento delle elezioni comunali: ok al disegno di Legge. Nei Comuni di Merano, Nalles, Gloren, Bondone, Brentonico e Terragnolo si voterà in autunno. La Giunta regionale ha approvato il disegno di legge che ora dovrà andare in Consiglio.

Nella seduta di ieri (12 aprile), la Giunta regionale ha compiuto l’ulteriore passo per arrivare al rinvio all’autunno delle elezioni in cinque comuni del Trentino-Alto Adige a causa della emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19. Una decisione a riguardo era già stata presa alla fine di marzo. Ora l’esecutivo ha approvato il disegno di legge “Disposizioni urgenti per il rinvio della data delle elezioni nella primavera 2021 per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali”. Le amministrazioni interessate sono quelle di Merano, Nalles, Glorenza, Bondone, Brentonico e Terragnolo. In origine, le elezioni avrebbero dovuto svolgersi tra il 1 maggio e il 15 giugno. I nuovi sindaci e i membri dei consigli comunali dovranno ora essere eletti tra il 1 settembre e il 15 novembre 2021.

Rimane in vigore per la nuova data di svolgimento della tornata elettorale la validità degli atti elettorali già compiuti, come le dichiarazioni circa la presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale o le dichiarazioni di accettazione della candidatura e le relative certificazioni. Inoltre, il disegno di legge prevede che le firme richieste per una candidatura vengano ridotte a un terzo e che la remunerazione per quanti sono impegnati ai seggi elettorali venga aumentata del 30 per cento. Il ddl è stato approvato all’unanimità dalla Giunta regionale e sarà trattato nella prossima seduta del Consiglio regionale.