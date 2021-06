GIUNTA REGIONALE TN – AA SÜDTIROL * ALTOPIANO DELLA VIGOLANA, « IL SINDACO ZANLUCCHI CHIEDE ALL’ASSESSORE OSSANNA SOSTEGNO ECONOMICO PER I PROGETTI LOCALI »

“Vogliamo chiedere la stabilizzazione dei contributi che la Regione concede a quelle realtà che si sono fuse tra di loro.” È questa la richiesta avanzata dal sindaco Paolo Zanlucchi all’assessore regionale agli enti locali Lorenzo Ossanna che, nell’ambito del tour per i comuni, ha incontrato la giunta comunale nella sua visita ad Altopiano della Vigolana.

“Il nostro paese è nato nel 2016 grazie alla fusione di quattro realtà: Bosentino, Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro – spiega Zanlucchi. I contributi introdotti dalla Regione stanno concretizzando questa fusione che sta permettendo anche la realizzazione di progetti importanti come quello della scuola elementare di Vattaro che dovremmo chiudere entro il mese di ottobre.

”Proprio per questo motivo il primo cittadino chiede che i contributi decennali non vadano a scalare con il passare degli anni come è previsto, invece, dalla legge regionale. “Nei prossimi cinque anni i fondi che arrivano da Trento saranno sempre di meno. Alla Regione chiediamo, invece che ci sia una ripartizione omogenea e non a scalare sugli anni che rimangono per far fronte alle esigenze e ai servizi che dobbiamo affrontare ogni giorno”.

L’assessore regionale ha ascoltato le istanze del primo cittadino e dei suoi assessori e ha ammesso che esiste un problema di fondo per tutte quelle realtà del territorio che hanno deciso di unire le forze diventando un comune solo.

“C’è sicuramente la necessità di trovare ancora un aiuto concreto da parte della Regione. Le difficoltà che stanno affrontando le amministrazioni pubbliche in questo momento sono sotto gli occhi di tutti e quelle che si sono unite tra loro hanno ancora più difficoltà– ammette Ossanna.

Per questo motivo è nostro preciso dovere lavorare per trovare un maggiore sostegno finanziario”.

Presente all’incontro anche il presidente del consiglio provinciale di Trento Walter Kaswalder in qualità di cittadino residente ed ex amministratore per ben 30 anni di Vigolo Vattaro. “Ringrazio l’assessore Ossanna per il tour che sta facendo per i comuni della Regione, è importante recarsi sul territorio e ascoltare personalmente le voci di tutti i sindaci”.