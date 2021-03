GIUNTA REGIONALE TN-AA * CONSULTAZIONI: « RINVIATE IN AUTUNNO LE ELEZIONI IN ALTO ADIGE A MERANO – GLORENZA – NALLES / IN TRENTINO A TERRAGNOLO »

Rinviate le elezioni a Merano e in altri 4 comuni della Regione/ Politica -La Regione ha deciso: si svolgeranno in autunno le elezioni nei Comuni di Glorenza, Merano e Nalles in Provincia di Bolzano e di Bondone e Terragnolo in Provincia di Trento

Dopo un confronto con i Commissari del Governo per le Province di Bolzano e Trento, il Presidente della Regione, Arno Kompatscher, d’accordo con il vicepresidente, Maurizio Fugatti, ha condiviso l’opportunità di un rinvio del turno elettorale amministrativo primaverile (1° maggio – 15 giugno) – che riguarda i Comuni di Glorenza, Merano e Nalles in Provincia di Bolzano e i Comuni di Bondone e Terragnolo in Provincia di Trento – al prossimo autunno. La decisione è maturata nell’ambito del procedimento di richiesta d’intesa per la fissazione della data di convocazione dei comizi elettorali.

La Giunta regionale presenterà quanto prima un apposito disegno di legge, che dovrà essere successivamente approvato dalla competente Commissione legislativa e dal Consiglio regionale. All’esito dell’approvazione del predetto disegno di legge e coerentemente con i contenuti dello stesso, le elezioni saranno indette con decreto del Presidente della Regione.

La Giunta proporrà anche una riduzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste, nonché la conservazione della validità delle accettazioni di candidatura eventualmente già sottoscritte e della validità delle firme già apposte per la presentazione delle liste.