GIORGIA MELONI * FDI: « NOI PRONTI A SCENDERE IN PIAZZA, LA DEMOCRAZIA è DARE LA PAROLA AI CITTADINI MA IL PD LI VORREBBE MUTI »

Governo, Meloni: noi di FDI pronti a scendere in piazza. Democrazia è dare la parola ai cittadini ma PD li vorrebbe muti.

“Noi di Fratelli d’Italia non ci rassegniamo all’idea che i governi si possano fare sulla pelle dei cittadini, contro il parere e la volontà degli italiani. Per questo ribadiremo la nostra posizione al Presidente Mattarella e siamo pronti a scendere in piazza.

Per noi la democrazia è dare la parola al popolo con libere elezioni ma anche manifestando: il Pd, che vorrebbe gli italiani muti, se ne faccia una ragione”.

Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.