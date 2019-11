GIAMPAOLO RIZZONELLI * METEO – TRENTO E LEVICO TERME: « NOVEMBRE 2019 È IL MESE PIù PIOVOSO DI SEMPRE, ELABORAZIONE SULLA BASE DI 99 ANNI DI RILEVAZIONI »

NOVEMBRE 2019: IL MESE DI NOVEMBRE PIU’ PIOVOSO DI SEMPRE (DA QUANDO ABBIAMO RILEVAZIONI) (analisi precipitazioni per Trento e Levico Terme)

Siamo nella mattina del 24 novembre, sta ancora piovendo e sono previste ancora precipitazioni entro la fine del mese, ma comunque questo novembre sarà ricordato per essere il mese di novembre più piovoso di sempre, da quando abbiamo rilevazioni sia per Trento che per Levico Terme (1921). Per quanto riguarda Levico Terme questo mese di novembre è stato anche il mese più piovoso di sempre comprendendo tutti i mesi da gennaio a dicembre.

TRENTO

A Trento sono caduti (fino alla prima mattinata del 24 novembre) 405,4 mm alla Stazione Meteo delle Laste di Meteotrentino (Provincia Autonoma di Trento).

Facciamo ora un passo indietro nel tempo per vedere quali sono stati i mesi di novembre più piovosi della storia per Trento (fonte Meteotrentino – Provincia Autonoma di Trento)

È piuttosto singolare vedere come su una serie di 99 anni di rilevazioni, tra i 10 mesi di novembre più piovosi ben 7 siano relativi agli anni duemila.

Per quanto riguarda i mesi più piovosi comprendendo tutti quelli che vanno da gennaio a dicembre, per ora questo novembre si piazza al secondo posto, battuto, per ora solo dall’ottobre del 1953 in cui caddero 445,4 mm.

LEVICO TERME

A Levico Terme sono caduti (fino alla prima mattina del 24 novembre) 451,0 mm alla Stazione Meteo di Meteotrentino (Provincia Autonoma di Trento), 450,8 alla Stazione Meteo del sito www.meteolevicoterme.it.

I giorni piovosi di novembre (per ora) sono stati 19 (per giorno piovoso si intende quello in cui cade almeno 1 mm di pioggia, 1 mm per metro quadrato equivale ad 1 litro). I valori normali di pioggia per il mese sarebbero pari a 115 mm.

E’ piuttosto singolare vedere come su una serie di 99 anni di rilevazioni, tra i 10 mesi di novembre più piovosi, ben 7 siano relativi agli anni duemila.

*

Giampaolo Rizzonelli