GIACOMONI (FI) * GOVERNO: « NON È PIÙ IL TEMPO PER GLI EGOISMI, MA DELLA LUNGIMIRANTE COMUNIONE D’INTENTI »

“Il vero leader identifica gli obiettivi prioritari e indica la rotta migliore da seguire per raggiungerli. E ancora una volta Il presidente Berlusconi ha dimostrato di essere l’unico vero leader sul quale il Paese può contare”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. “La lucida analisi dell’attuale situazione politica – continua – ha portato il Presidente a indicare l’unità per scongiurare l’abisso. In questi lunghi mesi di pandemia il Paese è stato guidato con superficialità e senza una visione, l’improvvisazione ha governato l’Italia.

Di fronte alla peggiore crisi che la nostra Repubblica abbia mai dovuto affrontare, non è più il tempo degli egoismi ma della lungimirante comunione d’intenti attorno ai grandi progetti – piano vaccini, Recovery Plan e riforme strutturali – indispensabili per costruire l’Italia di domani e puntellare quella di oggi. Se l’attuale maggioranza non è in grado di comprenderlo allora non resta che ridare la parola ai cittadini perché in un momento così difficile – conclude Giacomoni – abbiamo bisogno di un governo forte ed autorevole e non di un non governo senza progetti, senza visione e diviso su tutto”.