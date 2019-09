GHEZZI (FUTURA) REPLICA AL PATT * POLITICA E TERRITORIO: « NON ENTRO NELLE POLEMICHE INTERPARTITICHE E TRANQUILLIZZO GLI AMICI AUTONOMISTI, NON PARTECIPO AI TAVOLI Né PROVINCIALE Né COMUNALI »

Replica: «Amo l’autonomia, apprezzo le ragioni degli autonomisti, auspico una convergenza anche con loro per una riscossa, nei Comuni, contro lo strapotere provinciale della Lega. Non comprendo l’attacco personale e da nonviolento non replico.

Non entro nelle polemiche interpartitiche. E tranquillizzo gli amici autonomisti: non partecipo nė al tavolo provinciale né a quelli comunali. Mi interessa solo aiutare a costruire, se possibile, un futuro alternativo al fugattismo. Sono sicuro che anche il Patt lo vuole».

*

Paolo Ghezzi

Capogruppo Futura