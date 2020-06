GHEZZI (FUTURA) – INTERROGAZIONE * PRESIDENTE PACCHER: « IN SICILIA CON VITTORIO SGARBI, A QUALE TITOLO E CHI PAGA ? »

Premesso che: il 24 giugno 2020 a Siracusa si è svolta una conferenza stampa per annunciare l’accordo che porterà, pare all’inizio del prossimo ottobre, al Mart l’opera “Il seppellimento di Santa Lucia” del Caravaggio;

il consigliere provinciale della Lega Salvini Trentino Roberto Paccher ha partecipato alla trasferta siciliana in qualità (a detta sua) di presidente del Consiglio regionale, insieme al presidente del Mart Vittorio Sgarbi e al suo segretario Franco Panizza;

il Mart è di proprietà della Provincia autonoma di Trento che, all’evento, non è stata rappresentata né dal presidente della Provincia Maurizio Fugatti né dall’assessore competente Mirko Bisesti, come ci si sarebbe aspettati;

tutto ciò premesso

CHIEDO AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E ALL’ASSESSORE

ALLA CULTURA, ALL’ISTRUZIONE E ALL’UNIVERSITÀ

a quale titolo il consigliere provinciale Roberto Paccher ha partecipato alla conferenza stampa di Siracusa;

in che cosa si concretizza la dichiarata collaborazione tra “il Trentino-Alto Adige” e la Regione Sicilia, visto che la Regione Trentino – Alto Adige/ Südtirol non ha competenze in materia di musei provinciali;

se la trasferta del consigliere Paccher sia stata pagata dallo stesso o coperta dall’ente pubblico provinciale o regionale.

*

PAOLO GHEZZI

consigliere provinciale FUTURA