GHEZZI (FUTURA) – INTERROGAZIONE * ABITAZIONE FUGATTI – COVID: « PERCHé MOBILITATI DUE TECNICI DI TRENTINO DIGITALE PER LA CONSEGNA DI MATERIALE TECNOLOGICO A DOMICILIO? »

Premesso che: risulta allo scrivente che nella giornata di oggi due dipendenti di Trentino Digitale sui pochi in servizio (l’organico è esiguo per la situazione critica già nota) si siano recati nell’abitazione privata del presidente della Provincia, nel basso Trentino, dove si trova in isolamento per essere risultato positivo al Covid-19 (gli rinnoviamo gli auguri per una rapida guarigione);

lo scopo del viaggio sarebbe stato quello di ovviare a problemi di connessione veloce attraverso l’installazione nella casa del presidente di un collegamento a banda larga (si auspica con lo scopo di facilitare le videoconferenze di servizio e non solo per riattivare i Covid Live su Facebook, che lo scrivente ha più volte criticato – anche con un libro bianco specifico – per il loro carattere propagandistico e la loro scarsa accuratezza su dati, indicazioni, informazione alla popolazione);

i tecnici di Trentino Digitale sono stati dotati dei cosiddetti “tutoni”, dispositivi integrali per il personale sanitario a rischio, da parte della Cue/118;

risulta che non ci sia stato contatto con il presidente ma solo con un suo familiare, al quale è stato consegnato l’apparato tecnico, per poi concludere la configurazione del collegamento via telefono;

CHIEDO ALL’ASSESSORE ALL’INDUSTRIA:

1. perché siano stati mobilitati due tecnici di Trentino Digitale per quella che è stata una semplice consegna di materiale tecnologico a domicilio;

2. se la mobilitazione di una quota significativa del personale in servizio in ufficio oggi a Trentino Digitale abbia causato disservizi o abbia messo a rischio la capacità di risposta di Trentino Digitale ad eventuali emergenze;

3. quali sono le precise caratteristiche del collegamento realizzato con la tecnologia fornita al domicilio privato del presidente della Provincia e quali gli scopi istituzionali a cui risponde questo intervento di upgrade tecnologico.

*

Paolo Ghezzi

Gruppo consiliare FUTURA