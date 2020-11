GHEZZI (FUTURA) * GIUNTA PAT IN QUARANTENA FIDUCIARIA: « INCREDIBILE INEFFICIENZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE, L’AUTONOMIA IN BALIA DI UN SOFTWARE A NOLEGGIO »

Il presidente del Consiglio provinciale ci ha appena annunciato, nella seduta dei capigruppo attualmente in corso, che il Consiglio provinciale convocato per domani, mercoledì e giovedì sarà annullato perché la giunta provinciale è in quarantena fiduciaria.

Alla mia domanda, perché non lo si convoca in modalità virtuale con il sistema Concilium, già sperimentato in una seduta durante il lockdown di primavera, il presidente ha risposto che il software è a noleggio e il contratto prevede 7 (SETTE) giorni di preavviso. Nell’anno 2020, una figuraccia per l’autonomia trentina. Incredibile.

*

Paolo Ghezzi

consigliere provinciale del Trentino e regionale/Regionalratsabgeordneter

Trentino-Alto Adige/Südtirol, presidente del gruppo provinciale e regionale

FUTURA 2018