Gentile presidente della Provincia,

ho ricevuto ieri, come tutti i consiglieri e le consigliere provinciali, l’invito personale a partecipare alla Giornata dell’Autonomia del 5 settembre prossimo.

Tra i relatori, leggo dal programma, lei e il presidente del Consiglio provinciale.

Non accoglierò il cortese invito, firmato dal Cerimoniale, perché gli ultimi eventi in Consiglio provinciale (intorno alla legge di assestamento del bilancio) hanno confermato che sia lei sia il presidente del Consiglio non avete rispetto per le istanze e per la dignità delle opposizioni, come dimostrano le offese alle minoranze poi spudoratamente negate dal presidente del Consiglio e il suo blitz sui fondi nazionali Covid-19, la cui destinazione è stata sottratta al dibattito in Consiglio, ma anche gli emendamenti fuori tema e fuori tempo, introdotti nella legge senza il consenso di tutti i capigruppo, come da consolidata prassi consiliare.

In tale deplorevole situazione di relazioni istituzionali, come piccola ma convinta forma di protesta, non verrò il 5 settembre ad ascoltare vaghi e poco credibili discorsi di esaltazione dell’autonomia, che la maggioranza politica che governa la Provincia di Trento ha dimostrato di interpretare come meglio le piace.

*

PAOLO GHEZZI

presidente gruppo consiliare FUTURA