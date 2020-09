GHEZZI (FUTURA) * FONDI RIPRESA POST-COVID: « IL PRESIDENTE FUGATTI SPIEGHI COME VIENE SPESO IL TESORETTO (GOVERNATIVO) »

Fugatti venga in Consiglio a spiegare al Consiglio provinciale e al popolo trentino (in trasparenza di pubblica seduta) la distribuzione dei 165 milioni per la ripresa post-#Covid19.

Questa è la richiesta che ho appena fatto in prima commissione legislativa di fronte alle cifre (non motivate nel loro specifico ammontare) che ci ha appena distribuito. E che allego.

*

Paolo Ghezzi

Consigliere provinciale del Trentino e regionale/Regionalratsabgeordneter