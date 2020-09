GHEZZI (FUTURA) * AMMINISTRATIVE 2020: « IL 5/9 ALLE 12.00 LA CONFERENZA STAMPA A TRENTO  “MALY BAR“ DI VIA VITTORIO VENETO, PRESENTE IL CANDIDATO SINDACO IANESELLI »

Partirà dal Maly Bar di Adriano Cavosi, aggredito in giugno “nell’esercizio delle sue funzioni”, il mio cammino BARometro Trento Futura, a piedi nelle 12 circoscrizioni, per dire grazie alle bariste e ai baristi, alle e agli edicolanti del Comune di Trento, per ascoltare le loro voci e idee su presente e futuro.

Domani, sabato 5 settembre, mentre Fugatti e Kaswalder si autocelebrano a palazzo nella giornata dell’autonomia (cerimonia a cui non parteciperò per protesta contro l’arroganza prepotente della maggioranza provinciale) ci vediamo alle 12.00, con le candidate e i candidati di Trento Futura, al Maly Bar di via Vittorio Veneto 98, vicino alla sede di Futura.

Il candidato sindaco della nostra coalizione, Franco Ianeselli, ci raggiungerà per lanciare il nostro cammino.

*

Paolo Ghezzi

capogruppo FUTURA in Consiglio provinciale