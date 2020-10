GHEZZI E COPPOLA (FUTURA) * IDENTITà DI GENERE: « CONFERENZA STAMPA SULLA LEGGE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E LE VIOLENZE PER ORIENTAMENTO SESSUALE, TRENTO 9/10 HOTEL AMERICA (ORE 11.30) »

Sabato pomeriggio in piazza della Scala a Milano si svolgerà la manifestazione “#OraBasta” (organizzata da numerose associazioni e a cui hanno aderito molte personalità politiche e culturali) – a cui noi di Futura parteciperemo – in sostegno della proposta di legge “Zan”: “Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere” che andrà in aula il 20 ottobre 2020, a seguire, il 17 ottobre 2020, in tutta Italia si svolgeranno manifestazioni per ribadire ancora una volta la necessità di una legge che garantisca rispetto e pari dignità alle persone LGBT+

Domani mattina, venerdì 9 ottobre alle ore 11.30 presso la sala degli specchi dell’Hotel America in via Torre Verde 50, il consigliere provinciale Paolo Ghezzi e la consigliera provinciale Lucia Coppola illustreranno un nuovo disegno di legge provinciale che prevede misure di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dall’intersessualità.

Paolo Ghezzi

Lucia Coppola

Gruppo consiliare FUTURA