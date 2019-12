GHEZZI E COPPOLA (FUTURA) * CASE ITEA: « NON CI FERMIAMO AL SOLO VOTO CONTRARIO IN AULA, LA NOSTRA LOTTA CONTRO L’ARTICOLO 15 VA AVANTI »

Inaccettabile la norma sulle case Itea. La nostra lotta contro l’articolo 15 va avanti.

Il gruppo consiliare di FUTURA invita le giornaliste e i giornalisti a una conferenza stampa domani, giovedì 19 dicembre alle ore 11.30 presso la sala riunione del gruppo, vicolo della Sat 10, terzo piano.

Saranno illustrate le iniziative riguardanti la norma della legge collegata al bilancio della Provincia, che prevede l’allontanamento dei parenti dei condannati dagli alloggi Itea.

Un articolo di legge che giudichiamo incivile sul piano del diritto e vergognoso per l’autonomia, come abbiamo detto con forza durante il dibattito in Consiglio provinciale.

Non ci fermiamo al solo voto contrario in aula, non ci rassegniamo.

Parteciperà l’avv. Alexander Schuster.

*

Paolo Ghezzi

Lucia Coppola

Gruppo consiliare FUTURA