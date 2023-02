GDF TERAMO * CONTRIBUTI COMUNITARI * « TITOLARE DI STRUTTURA RICETTIVA INDAGATO PER INDEBITA PERCEZIONE DI 800 MILA EURO, CHIESTI PER IL TERREMOTO 2016 »

08.44 - giovedì 16 febbraio 2023

Al termine di complesse indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria coordinata dalla Procura Europea (EPPO), nell’ambito dei servizi abitativi sostenuti da finanziamenti comunitari erogati a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dall’agosto 2016 nella Provincia di Teramo, i militari del Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Teramo hanno rilevato finanziamenti illeciti per un valore di 799.163,00 euro quali contributi comunitari indebitamente percepiti.

Dalle indagini e dalla documentazione acquisita dalla Struttura di Missione Emergenza della protezione Civile Regionale dell’Abruzzo è emerso che una struttura ricettiva della provincia di Teramo ha presentato false dichiarazioni in merito ai servizi di accoglienza (famiglie in realtà mai ospitate e/o ospitate per periodi inferiori a quelli dichiarati), per i quali ha ottenuto i contributi pubblici.

Il gestore della struttura è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dell’Unione Europea. La Procuratrice Europea delegata ha richiesto al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Teramo un provvedimento di sequestro, anche per “equivalente valore”, di 799.163,00 euro, che è stato eseguito integralmente dai militari della Guardia di Finanza di Teramo su conti correnti bancari e un immobile.

*

PRESS RELEASE

At the end of complex investigations carried out by the Judicial Police coordinated by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO), in the context of housing services supported by EU funding granted following the seismic events that occurred starting from August 2016 in the Province of Teramo, the officers of the Economic- Financial Police Unit of Teramo detected unlawful financing for a value of 799,163.00 as EU subsidies unduly received.

Investigations and documents obtained from the Abruzzo Regional Civil Protection Emergency Mission Structure showed that a lodging business facility in the province of Teramo filed false reports as regards hosting services (families in reality never hosted and/or hosted for periods shorter than those declared), for which they obtained the public grants.

The manager of the facility was reported for aggravated fraud against the European Union. The European Delegated Prosecutor requested the pre-trial judge of the Court of Teramo an order for freezing, also for “equivalent value”, of 799,163.00 EURO, which was executed in full by the Guardia di Finanza of Teramo military on bank account and one real estate property.