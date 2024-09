GDF – GUARDIA FINANZA / FABRIANO- ANCONA * “OPERAZIONE “FEDELTÀ”: «APPALTI E MANODOPERA IN – UMBRIA – TOSCANA – MARCHE, ACCUSE DI EVASIONI FISCALI PER 28 MILIONI ED ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE»

Dietro tale disegno criminale si è celata una frode fiscale e contributiva milionaria finalizzata all’emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nonché alla “somministrazione fraudolenta di manodopera” che ha generato, di conseguenza, rilevanti profili di responsabilità amministrativa delle società coinvolte. Le indagini hanno consentito di stabilire che i proventi derivanti dalla predetta attività criminosa sono stati in parte illecitamente reinvestiti in altre attività economiche compiendo operazioni atte ad ostacolarle la loro provenienza delittuosa, o distratti dalle casse societarie per finalità personali dei responsabili, estranee alla gestione imprenditoriale, con la conseguente segnalazione degli stessi per i reati di autoriciclaggio e di ricettazione.

Al termine dell’attività di servizio sono stati denunciati 44 soggetti tra persone fisiche e persone giuridiche; sono stati inoltre individuati oltre 230 lavoratori illecitamente somministrati nel corso degli anni oggetto di indagine e sono state accertate evasioni fiscali e contributive per oltre 12 milioni di euro a fronte dell’emissione ed utilizzo di fatture false per oltre 16 milioni di euro.

Alla luce del quadro probatorio sopra esposto, il G.I.P. presso il Tribunale di Ancona, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del principale responsabile dell’associazione per delinquere domiciliato in provincia di Pisa (PI) nonché il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di disponibilità patrimoniali e finanziarie per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro che ha consentito di sequestrare conti corrente, immobili e autovetture riconducibili ai soggetti a vario titolo coinvolti.

Le indagini sono state svolte in collaborazione con i servizi ispettivi INPS di Toscana, Umbria e Marche e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Perugia ed hanno coinvolto anche diversi Reparti del Corpo operanti nei territori delle regioni Marche, Umbria, Toscana, Lombardia e Campania.

L’attività investigativa svolta dai finanzieri del Comando Provinciale di Ancona, oltre che ad inserirsi nel quadro della costante attività di prevenzione e contrasto delle frodi e di tutela delle entrate del bilancio nazionale e dell’Unione Europea, ha anche il fine di contrastare la condotta di chi agisce slealmente nel mercato del lavoro, a tutela delle imprese che operano regolarmente nel rispetto delle previsioni normative ed in maniera trasparente al fine di garantire ogni più ampia tutela dei lavoratori evitando qualsiasi forma di sfruttamento.

Si rappresenta che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.