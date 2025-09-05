GDF – GUARDIA DI FINANZA / PERUGIA * NORCIA: «DENUNCIATO UOMO PER TRUFFA AI DANNI DI UNA CENTENARIA, SEQUESTRATI 330 MILA EURO»

09.15 - venerdì 5 settembre 2025

Un patrimonio sottratto con l’inganno ad un’anziana di cento anni, ignara vittima di un uomo residente a Norcia che avrebbe abusato della sua condizione di fragilità psicofisica. È questo il quadro emerso da una delicata e complessa indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Perugia, che ha portato alla denuncia di un soggetto e al sequestro preventivo di 330.000 euro.

L’indagine, coordinata dalla Procura e condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Perugia, è nata dalla denuncia presentata dai nipoti dell’anziana donna, residente anch’ella a Norcia. A insospettire i familiari, un’operazione immobiliare ritenuta anomala: la vendita di un appartamento di proprietà della centenaria, situato a Milano, effettuata senza il loro coinvolgimento e, soprattutto, contro la volontà della stessa proprietaria.

L’indagato, legato alla famiglia della donna in quanto nipote del defunto compagno dell’anziana, si sarebbe avvalso di una procura speciale a vendere rilasciata a suo favore. Una procura che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata ottenuta approfittando dello stato di infermità psichica e della condizione di debolezza della parte offesa, la quale, proprio per le sue condizioni, era già stata coinvolta in un procedimento di nomina di un amministratore di sostegno.