GDF – GUARDIA DI FINANZA / NAPOLI * «SEQUESTRATI 8.700 ARTICOLI E 740 GADGET CONTRAFFATTI DELLA “SSC NAPOLI“, DENUNCIATI DUE VENDITORI E SEGNALATI ALTRI DIECI»

08.24 - sabato 9 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

In data 5 e 7 agosto u.s., militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno intensificato i servizi volti al contrasto della vendita di prodotti contraffatti e dell’abusivismo commerciale, lungo la centralissima Via Toledo, presa d’assalto da diversi venditori ambulanti irregolari, specialmente nelle ore serali.

In particolare, i “baschi verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno sequestrato oltre 8.700 articoli posti abusivamente in vendita, senza la prevista licenza, nonché 740 magliette e gadget contraffatti della SSC Napoli.

All’esito degli interventi, sono stati denunciati 2 soggetti per i reati di contraffazione e ricettazione e segnalati 10 responsabili per lo svolgimento di attività commerciale di vendita senza un valido titolo autorizzativo.

Tra i responsabili è stato rintracciato anche un soggetto straniero, risultato irregolare sul territorio dello Stato, che è stato avviato presso l’Ufficio Immigrazione per le pratiche d’espulsione dal territorio nazionale.

L’azione di contrasto del Comando Provinciale di Napoli prosegue incessante, anche in questo periodo, per contrastare i fenomeni illeciti della contraffazione e dell’abusivismo commerciale e la tutela dell’economia legale restituendo ai cittadini e ai turisti il decoro e la “vivibilità” delle aree più belle di Napoli.