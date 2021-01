GDF – FIRENZE * OPERAZIONE “ MINERVA ”: « 34 LE MISURE CAUTELARI NEI CONFRONTI DI ALTRETTANTE PERSONE LEGATE AL CLAN CAMORRISTICO CAMPANO DEI “CASALESI, SEQUESTRATI 8 MILIONI DI EURO »

I militari del Comando Provinciale di Firenze e dello S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza, nell’ambito di un’operazione di servizio coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, stanno dando esecuzione a un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze che ha disposto 34 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate di essere legate al clan camorristico campano dei “Casalesi”.

Gli indagati, negli anni scorsi, avrebbero operato sul territorio Toscano, sia mediante società operanti prevalentemente in campo edilizio sia attraverso investimenti nel settore immobiliare.

Le attività sono in corso nelle province di Firenze, Lucca, Pistoia, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Roma, Isernia e Caserta, con la collaborazione dei Reparti del Corpo competenti per territorio e del R.O.A.N. di Napoli.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà, alla presenza del Procuratore della Repubblica di Firenze – Dott. Giuseppe Creazzo, nonché dei vertici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze e dello SCICO, alle ore 11.00 di oggi presso il Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza, Via Valfonda 17, Firenze.