GAZZETTA UFFICIALE / N° 38 DEL 15/9/2021 * FINANZA PUBBLICA: « PROMOSSO DAL GOVERNO IL RICORSO CONTRO LA NORMA PAT CHE PERMETTE DI SOSTENERE ITAS MUTUA »

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Il Governo ha promosso ricorso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 34 della l.p. n. 7 del 2021, che autorizza la Provincia di Trento a partecipare, direttamente o tramite Cassa del Trentino spa, in qualità di socio sovventore, alla società di mutua assicurazione ITAS. Il testo del provvedimento con cui Palazzo Chigi impugna la norma provinciale, è apparso ieri sul numero 38 della Gazzetta Ufficiale.

Secondo il ricorrente, tale disposizione si pone in contrasto con gli articoli 3 e 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con d.lgs. n. 175 del 2016, in relazione agli articoli 8 e 9 dello Statuto, con riferimento sia alla materia del coordinamento della finanza pubblica, sia al principio del buon andamento ex art. 97 Cost, sia alla competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

Tra i motivi di ricorso si evidenzia che le mutue assicuratrici non sono incluse nell’elenco tassativo di tipologie societarie per le quali, in base all’art. 3 del Testo unico, è ammessa la partecipazione pubblica, in quanto non riconducibili alle imprese cooperative in senso stretto, e che la norma provinciale non rispetta i vincoli vincolo di scopo e di attività di cui all’art. 4 del Testo unico, in quanto l’acquisizione della partecipazione in una mutua assicuratrice risulterebbe del tutto estranea al conseguimento delle finalità di interesse generale puntualmente descritte dalla norma statale.​​

Ricorso per questione di legittimita’ costituzionale depositato in cancelleria il 26 luglio 2021 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita’ pubblica – Norme della Provincia autonoma di Trento – Prime misure del 2021 connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Previsione che la Provincia e’ autorizzata a partecipare, in qualita’ di socio sovventore, alla societa’ di mutua assicurazione a responsabilita’ limitata “ITAS Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni societa’ mutua di assicurazioni”. – Legge della Provincia autonoma di Trento 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021 – 2023), art. 34. (21C00179) (GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.37 del 15-9-2021)

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici e’

domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

contro la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente

della Provincia pro-tempore per la declaratoria di illegittimita’

costituzionale dell’art. 34 della legge provinciale 17 maggio 2021 n.

7, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 13 luglio

2021.

Sul B.U.R. Trentino-Alto Adige 17 maggio 2021 n. 17 e’ stata

pubblicata la legge provinciale n. 7 del 17 maggio 2021, recante

«Prime misure del 2021 connesse all’emergenza epidemiologica da

COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della

Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023».

Il Presidente del Consiglio ritiene che tale legge sia

censurabile nelle disposizioni contenute nell’art. 34; pertanto

propone questione di legittimita’ costituzionale ai sensi dell’art.

127 comma 1 Cost. per i seguenti

Motivi

Violazione dell’art. 3, comma 1 e dell’art. 4 del decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in relazione agli articoli 8 e 9

dello statuto della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,

con riferimento alla materia del coordinamento della finanza

pubblica, di cui all’art. 117, comma 3, Cost., al principio di buon

andamento di cui all’art. 97, comma 2, Cost., nonche’ alla competenza

esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all’art.

117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

L’art. 34 della L.P. n. 7/2021 cosi’ dispone:

«1. Per concorrere allo sviluppo economico del Trentino e per

sostenere, anche in relazione all’emergenza epidemiologica da

COVID-19, le iniziative di rafforzamento e a supporto del territorio

provinciale, la Provincia e’ autorizzata a partecipare, direttamente

o tramite Cassa del Trentino S.p.a., in qualita’ di socio sovventore,

alla societa’ di mutua assicurazione a responsabilita’ limitata “ITAS

Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni societa’ mutua di

assicurazioni”.

2. In relazione al perseguimento delle finalita’ previste dal

comma 1, la partecipazione societaria e’ subordinata al fatto che sia

riservato alla Provincia, anche indirettamente, il diritto di

designare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione

della societa’ prevista dal comma 1.

3. Per i fini di quest’articolo con l’allegato A e’ autorizzata

la spesa di 2,85 milioni di euro per l’anno 2021 sulla missione 01

(Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 03

(Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato).».

L’art. 34 sopra riportato prevede dunque che, per concorrere allo

sviluppo economico del Trentino e per sostenere, anche in relazione

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, le iniziative di

rafforzamento e a supporto del territorio provinciale, la Provincia

e’ autorizzata a partecipare, direttamente o tramite Cassa del

Trentino S.p.a., in qualita’ di socio sovventore, alla societa’ di

mutua assicurazione a responsabilita’ limitata «ITAS istituto

Trentino-Alto Adige per Assicurazioni societa’ mutua di

assicurazioni».

Il Presidente del Consiglio ritiene che la disposizione si ponga

in contrasto con gli articoli 3, comma 1, e 4 del «Testo unico in

materia di societa’ a partecipazione pubblica» (TUSP) approvato con

il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (norma interposta).

In particolare l’art. 3, comma 1, del TUSP, nel dettare

disposizioni in ordine ai tipi di societa’ in cui e’ ammessa la

partecipazione pubblica, reca una elencazione tassativa, stabilendo

che «le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente

a societa’, anche consortili, costituite in forma di societa’ per

azioni o di societa’ a responsabilita’ limitata, anche in forma

cooperativa».

Orbene, le mutue assicuratrici non sono classificabili fra questi

tipi societari (1) pur essendo infatti inquadrate (al pari delle

cooperative) nell’ambito della disciplina di cui al Libro V, Titolo

VI, del codice civile concernente «imprese cooperative e mutue

assicuratrici», le mutue assicuratrici sono disciplinate da un Capo

(il secondo) diverso da quello dedicato alle cooperative.

Una indiretta conferma e’ data dall’art. 2547 del codice civile

(2) il quale prevede che le societa’ di mutua assicurazione sono

regolate dalle norme stabilite per le societa’ cooperative, solo in

quanto compatibili con la loro natura. Esse dunque costituiscono un

genus distinto dalle societa’ cooperative in senso stretto.

Sotto altro profilo, va poi rilevato che l’art. 2, comma 1, lett.

l) del TUSP, ricomprende nel novero delle «societa’», soltanto: «gli

organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice

civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita’

consortili, ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile»,

escludendo pertanto le mutue assicuratrici, disciplinate dal Capo II

del Titolo VI del Libro V del codice civile.

La scelta di non includere espressamente nell’art. 3, comma 1,

del TUSP, le mutue assicuratrici fra i tipi di societa’ a cui possono

partecipare le pubbliche amministrazioni va pertanto interpretata

come il frutto di una precisa volonta’ del legislatore e, quindi,

come espresso divieto.

Tale esclusione risulta d’altronde coerente con la finalita’

tipica del modello societario delle mutue assicuratrici, che e’

quella di garantire ai soci, nel rispetto dei principi mutualistici,

l’accesso a prodotti assicurativi a condizioni piu’ favorevoli di

quelle presenti sul mercato (la qualifica di socio e’, infatti

indissolubilmente legata a quella di contraente del rapporto

assicurativo).

La norma in esame viola altresi’ l’art. 4 (recante «Finalita’

perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni

pubbliche») del TUSP che, nel riprendere quanto gia’ prescritto

dall’art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007, al comma 1 stabilisce

che «le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o

indirettamente, costituire societa’ aventi per oggetto attivita’ di

produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il

perseguimento delle proprie finalita’ istituzionali, ne’ acquisire o

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali societa’.».

Il successivo comma 2 cosi’ dispone:

«2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche

possono, direttamente o indirettamente, costituire societa’ e

acquisire o mantenere partecipazioni in societa’ esclusivamente per

lo svolgimento delle attivita’ sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi

inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti

funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla

base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai

sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero

organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale

attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del

decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato

con le modalita’ di cui all’art. 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o

agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro

funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive

europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina

nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attivita’ di

committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di

lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016».

In sostanza, il citato art. 4 introduce un doppio vincolo:

cd. «vincolo di scopo pubblico» (comma 1) e;

un «vincolo di attivita’» (comma 2);

consentendo la costituzione di societa’ ovvero l’acquisizione di

partecipazioni societarie solo se cio’ permette, o favorisce, la cura

di almeno uno dei fini istituzionali attribuiti all’amministrazione

socia dal medesimo art. 4.

Tale circostanza viene evidenziata nel parere n. 968/2016 del

Consiglio di Stato (reso sullo «Schema di decreto legislativo recante

testo unico in materia di societa’ a partecipazione pubblica, in

attuazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, (3) recante

«Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche»”):

«L’importante novita’ dello schema di decreto e’ rappresenta

dal secondo comma che aggiunge a tale limite un ulteriore vincolo di

attivita’ – non presente nella disciplina vigente (cfr. retro, parte

I, par. 6) – ammettendo soltanto le societa’ che svolgono

«esclusivamente» le attivita’ indicate alle lettere a), b), c), d) ed

e)».

L’art. 34 della L.P. di Trento prevede, invece, l’acquisizione,

diretta o indiretta, di una partecipazione in una societa’ di mutua

assicurazione la cui attivita’ appare del tutto estranea alle

finalita’ istituzionali della Provincia.

Sull’argomento si e’ piu’ volte pronunciata anche la magistratura

contabile, in particolare con riguardo alle questioni afferenti le

modalita’ di applicazione degli articoli 20 e 24 del TUSP,

riguardanti il processo di razionalizzazione delle partecipazioni

pubbliche.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la

Lombardia, con la deliberazione 348/2017/PAR, ha sottolineato che «Il

legislatore […] presuppone, che, in sede di revisione

straordinaria, ex art. 24, gli enti pubblici provvedano a dismettere

le societa’, non riconducibili alle missioni istituzionali attribuite

dalle leggi, agli enti pubblici» e ancora «che tale forma di

revisione straordinaria (…) non puo’ non condurre all’adozione di

provvedimenti di alienazione/scioglimento».

Come si e’ visto, il comma 2 del richiamato art. 4 il TUSP

specifica, in positivo, le categorie di societa’ legittimamente

costituibili o detenibili da enti pubblici, le quali possono

espletare esclusivamente le seguenti attivita’:

a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la

realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti strumentali;

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla

base di un accordo di programma fra PA (art. 193 del decreto

legislativo n. 50/2016);

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica o di un

servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato

(art. 180 del decreto legislativo n. 50/2016);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli

enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle loro funzioni;

e) servizi di committenza, incluse le attivita’ di committenza

ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di

amministrazioni aggiudicatrici.

In tale contesto appare utile richiamare la nozione di servizio

di interesse generale resa dal TUSP all’art. 2, comma 1, lettera h),

secondo cui sono tali «le attivita’ di produzione e fornitura di beni

o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento

pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di

accessibilita’ fisica ed economica, continuita’, non discriminazione.

qualita’ e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito

delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare

la soddisfazione dei bisogni della collettivita’ di riferimento,

cosi’ da garantire l’omogeneita’ dello sviluppo e la coesione

sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale».

Alla luce della definizione di servizio generale introdotta dal

decreto, che replica proposizioni gia’ contenute nella normativa

comunitaria, la Corte dei conti (Sezione regionale di controllo per

la Lombardia, deliberazione 398/PARI20I6) ha chiarito che il servizio

puo’ essere svolto dall’ente locale se l’intervento dell’ente stesso

sia necessario per garantire l’erogazione del servizio, alle

condizioni stabilite nella disposizione appena richiamata, ossia se,

senza l’intervento pubblico sarebbero differenti le condizioni di

accessibilita’ fisica ed economica, continuita’, non discriminazione

qualita’ e sicurezza al servizio oggetto di attenzione.

Tenuto conto di tale quadro normativo, deve pertanto ribadirsi

che l’acquisizione della partecipazione in una mutua assicuratrice

risulti del tutto estranea al conseguimento delle suddette finalita’

di interesse generale.

Sempre la Corte dei conti, con la citata deliberazione

398/PAR/2016 precisa che «nel caso in cui la partecipazione dell’ente

sia minoritaria (ed in assenza di altri soci pubblici, che consentano

il controllo della societa’), il servizio espletato non e’ da

ritenere “servizio di interesse generale” posto che, a prescindere da

ogni altra considerazione relativa alle finalita’ istituzionali

dell’ente, l’intervento pubblico (stante la partecipazione

minoritaria) non puo’ garantire l’accesso al servizio cosi’ come

declinato nell’art. 4: l’accesso al servizio non sarebbe svolto dal

mercato o sarebbe svolto a condizioni differenti in termini di

accessibilita’ fisica, economica, continuita’, non discriminazione.

Infatti una partecipazione poco significativa non sarebbe in grado di

determinare le condizioni di accesso al servizio che potrebbero

legittimare il mantenimento della quota».

Del medesimo tenore quanto affermato dalla Corte dei conti –

Sezione regionale di controllo per il Piemonte che, con la

deliberazione 9/20I6ISRCPIE/VSG, ha sottolineato come le

partecipazioni cd. «polvere», non consentendo un controllo sulla

partecipata da parte del socio pubblico, non appaiono coerenti con

una valutazione di strategicita’ della partecipazione, riducendosi al

rango di mero investimento in capitale di rischio, oggi non piu’

ammesso dall’attuale quadro normativo.

Nel caso in esame, stante la misura quasi certamente minoritaria

della partecipazione, non potrebbero realizzarsi, pertanto, le

condizioni affinche’ la pubblica amministrazione possa determinare le

condizioni di accesso al servizio pubblico e, per esso, perseguire le

proprie finalita’ istituzionali come richiesto dall’art. 4, comma 1,

del TUSP.

L’art. 34 della L.P. pertanto, si pone in contrasto con gli

articoli 3, comma 1, e 4 del TUSP di cui al decreto legislativo 19

agosto 2016, n. 175, in relazione agli articoli 8 e 9 dello statuto

della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (che disciplinano

la potesta’ legislativa delle Province autonome), con diretto

riferimento sia alla materia del coordinamento della finanza

pubblica, di cui all’art. 117, comma 3, Cost., sia al principio di

buon andamento di cui all’art. 97, comma 2, Cost. che viene

chiaramente leso dalla norma impugnata.

La stessa disposizione inoltre, viene ad incidere sulla

competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui

all’art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione.

(1) L’art. 2546 del codice civile cosi’ definisce le mutue

assicuratrici: «Nella societa’ di mutua assicurazione le

obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. I soci sono

tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il

limite massimo determinato dall’atto costitutivo. Nelle mutue

assicuratrici non si puo’ acquistare la qualita’ di socio, se non

assicurandosi presso la societa’, e si perde la qualita’ di socio

con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto

dall’art. 2548».

(2) L’art. 2457 c.c. recita: «Le societa’ di mutua assicurazione sono

soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri

controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio

dell’assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le

societa’ cooperative, in quanto compatibili con la loro natura».

(3) L’art. 18, comma 1, lett. b) delle legge delega n. 124/2015,

fissa il seguente principio: «b) ai fini della razionalizzazione

e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di

efficienza, efficacia ed economicita’, ridefinizione della

disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di

societa’, l’assunzione e il mantenimento di partecipazioni

societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il

perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la

tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di

servizi di interesse economico generale; applicazione dei

principi della presente lettera anche alle partecipazioni

pubbliche gia’ in essere.