GARDA TRENTINO SPA * “HOSPITALITY” : « AL VIA LA “CREW CARD“, DEDICATA AI DIPENDENTI DEL SETTORE TURISTICO E PENSATA PER IL LORO TEMPO LIBERO » (VIDEOINTERVISTA RIGATTI)

13.34 - mercoledì 23 marzo 2022

Così il Garda Trentino sta diventando il vero #bestplacetowork A “Hospitality” l’APT Garda Dolomiti ha presentato i nuovi servizi per gli operatori e per chi sogna di lavorare nel territorio. Novità assoluta in Italia, il lancio della Crew Card per i dipendenti del settore turistico: il potenziamento della qualità dell’offerta diventa sempre più strategico.

Con l’inizio della stagione turistica alle porte e le non poche difficoltà che gli operatori stanno incontrando nella ricerca di personale qualificato, Garda Dolomiti S.p.A. – in qualità di ente non solo promotore ma anche di gestore della destinazione – si è posta in prima linea per lanciare nuovi servizi per valorizzare il Garda Trentino come il #bestplacetowork per i nuovi potenziali collaboratori.

Ieri, martedì 22 marzo, presso la fiera Hospitality di Riva del Garda il Presidente Silvio Rigatti e il Direttore di Garda Dolomiti S.p.A. Oskar Schwazer hanno presentato quindi i diversi servizi dedicati al supporto degli operatori locali e al rafforzamento della qualità dell’ospitalità sul territorio.

“Oggi raccontiamo una nuova azienda che, anche grazie all’entrata in vigore della legge provinciale, si è prefissata obiettivi del tutto diversi rispetto al passato – ha commentato il Presidente Silvio Rigatti – Siamo passati da semplici promotori a veri e propri gestori del territorio che non ricercano più solo la quantità ma la qualità. Ecco perchè ora non è più così determinante cercare solo i turisti, ma anche collaboratori qualificati che vogliano lavorare e vivere nel Garda Trentino”.

Tra i nuovi servizi presentati dai vertici dell’APT, il progetto “Jobs – Lavorare nel Garda Trentino”, che si propone di rendere il territorio attraente per i lavoratori del turismo, supportando così gli operatori nella ricerca di personale. Nella sezione Jobs su partner.gardatrentino.it, il sito dedicato agli operatori del territorio, i partner possono inserire direttamente gli annunci relativi alla ricerca di personale qualificato. Gli annunci appaiono nella sezione dedicata “Lavorare nel Garda Trentino” sul sito di destinazione, alla quale viene data grande visibilità attraverso importanti campagne promozionali a livello locale, nazionale e internazionale, per aiutare l’operatore a completare il suo team.

E’ stata presentata anche la Crew Card, la carta dedicata esclusivamente ai dipendenti del settore turistico e pensata per il loro tempo libero, con scontistiche particolari sui servizi di tutti i giorni ma anche sulle esperienze da vivere in zona, stimolando il collaboratore a conoscere le particolarità del luogo in cui lavora e condividerne il valore con l’ospite.

Proprio ieri, al termine della presentazione, è stata consegnata la prima Crew Card ad Alessandra Michelotti, direttrice dell’AktivHotel Santa Lucia di Torbole, la prima ad aver inviato il form di richiesta. Oltre alla card, è stato consegnato anche il kit di benvenuto, con una copia di Ora (la guida del Garda Trentino), il materiale informativo del territorio e una maglietta firmata Montura brandizzata Garda Trentino Crew.

“La Crew Card è una novità assoluta in Italia e siamo fieri di essere i pionieri di questa iniziativa, che ha l’obiettivo di rivolgere attenzione e considerazione verso coloro che si prendono cura del nostro ospite. Circa 80 attività del territorio hanno aderito, riservando benefits specifici per il personale: in questo modo il collaboratore vivrà il territorio a 360°, con la possibilità di raccontare all’ospite tutto ciò che potrà fare durante la sua permanenza” – ha spiegato il Direttore Oskar Schwazer.

Importante focus anche sulla formazione per gli operatori del territorio, con Garda Trentino Academy, il servizio di coaching che ogni settimana prevede incontri formativi e informativi e workshop con affermati professionisti a livello nazionale, sulle tematiche più strategiche per l’Azienda.

Infine è stato presentato il Bollettino Revenue, il nuovo progetto dedicato agli albergatori che fanno parte del progetto HBenchmark, che a partire dal mese di aprile fornirà un’analisi delle tendenze della stagione turistica, realizzata da esperti del settore, al fine di applicare la politica tariffaria corretta a seconda del periodo e della domanda.