GARDA DOLOMITI SPA * “ORA” : « PRESENTATA LA NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE CHE ACCOMPAGNERÀ L’OSPITE IN OGNI MOMENTO DEL SUO SOGGIORNO, CONSIGLI SUL FOOD E LOCALITÀ DEL TERRITORIO »

Il vento soffia alla scoperta del Garda Trentino: ecco la nuova guida “Ora”. Ieri, martedì 6 luglio, è stata presentata la nuova iniziativa editoriale che accompagnerà l’ospite in ogni momento del suo soggiorno nell’Alto Garda: consigli sul food, sulle località del territorio e molto altro ancora in una veste grafica completamente rinnovata Ora è di fatto il vento che più di ogni altro contraddistingue il Garda Trentino. Ogni giorno, puntuale, arriva in tarda mattinata e soffia da sud, scandendo la giornata dei frequentatori del lago.

Adesso, per sottolineare ulteriormente il suo legame al territorio, Ora è diventato anche il titolo del nuovo progetto editoriale realizzato dall’APT Garda Dolomiti per guidare l’ospite alla scoperta del territorio.

Presentata ieri, martedì 6 luglio, presso il Birrificio Artigianale Impavida di Arco, Ora è la compagna ideale per chi vuole conoscere la zona sotto ogni punto di vista e vivere la vacanza come un vero local: grazie ai consigli di chi vive il territorio ogni giorno, questa guida si propone come un nuovo strumento inedito che mira a rispondere alle domande che un ospite ha e fargli trascorrere un soggiorno differente nel Garda Trentino.

“L’idea di Ora è nata in un periodo piuttosto difficile per tutti ma il risultato dimostra che, nonostante questo, come APT non ci siamo mai fermati – commenta Oskar Schwazer, Direttore di Garda Dolomiti S.p.A. – Abbiamo ragionato su come sviluppare l’evoluzione della classica brochure turistica ed è nato un progetto editoriale che contiene veri e propri racconti di cosa si può trovare qui nel Garda Trentino. Abbiamo creduto molto in questo progetto e ciò che ci rende ancora più fieri è che lo hanno fatto anche i partner che hanno partecipato”.

La nuova guida si presenta con una veste grafica vivace, arricchita da illustrazioni create ad hoc, e una particolare cura del contenuto, con una precisa selezione di informazioni e indicazioni che comunicano al lettore solo le eccellenze del territorio, il tutto redatto in tre lingue (italiano, inglese e tedesco). Rispetto alle altre pubblicazioni turistiche di destinazione, sono assenti pubblicità tabellari e loghi in modo che ogni inserzionista sia presente con uno spazio curato e perfettamente integrato nello stile comunicativo scelto per la pubblicazione.

I contenuti della guida sono una raccolta di consigli di autori, creativi e fotografi locali, veri e propri conoscitori di tutto ciò che il Garda Trentino ha da offrire, e sono così organizzati:

una guida alle località attraverso un racconto evocativo sul fascino dei centri (Riva, Arco, Nago-Torbole, Dro, Drena e Tenno);

i suggerimenti sui luoghi e sugli orari ideali per lo scatto perfetto, indicati dal digital ambassador dell’APT Mattia Bonavida;

le proposte su cosa fare in caso di maltempo, tra musei della zona e non;

i negozi, che spaziano dall’abbigliamento agli accessori, dal food all’handmade;

gli immancabili spunti su dove provare i veri piatti della tradizione altogardesana ma non solo, anche ristoranti gourmet, street food, after dinner e molto altro;

i suggerimenti sui posti limitrofi da esplorare.

“Ora è uno strumento veramente nuovo per scoprire il nostro territorio: tra le pagine si nota come la ricerca della qualità sia sempre al primo posto per noi, e questo è un incentivo che diamo anche a tutti operatori del settore per dare quel qualcosa in più all’ospite del Garda Trentino” – ha concluso il Presidente dell’APT Silvio Rigatti.

Con un’edizione biennale, Ora presenta 160 pagine rilegate in brossura ed è acquistabile presso gli info point del Garda Trentino (Riva del Garda, Torbole, Arco e Tenno) al prezzo di € 4,00.