GARDA DOLOMITI SPA * “ GARDA TRENTINO ACADEMY “: « IL NUOVO SERVIZIO CHE PUNTA AD UNA DIFFUSA CULTURA TURISTICA »

15:15 - 20/01/2022

Garda Trentino Academy, l’APT punta ad una diffusa cultura turistica. Il nuovo servizio di Garda Dolomiti S.p.A. per il coaching agli operatori del territorio spazia dalla comunicazione con i mercati esteri ai social, dall’analisi del web al racconto dei prodotti locali, nella convinzione che la forza di un sistema parta dal suo interno

Meeting

Nell’ultimo anno, Garda Dolomiti S.p.A. ha dato via a una vera e propria “ristrutturazione” aziendale, creando ex novo moltissimi servizi dedicati agli operatori turistici del territorio per coinvolgerli concretamente nel raggiungimento di un obiettivo comune: rendere l’ambito una destinazione top a livello europeo.

In particolare, l’APT ha ideato, per i propri operatori partner premium, la Garda Trentino Academy, un’ “accademia” appunto volta a informare ma soprattutto a formare gli operatori della zona attraverso incontri, online e offline, e workshop con affermati professionisti a livello nazionale, sulle tematiche più strategiche per l’Azienda: dalla comunicazione per i mercati esteri alla scoperta delle novità nel settore alberghiero, dalla comunicazione digitale alle strategie per migliorare la propria performance. Non mancheranno inoltre le proposte di scoperta del territorio, momenti fondamentali per un ambito turistico così vasto.

“Abbiamo voluto interpretare al meglio il concetto di ‘coaching’, introdotto dalla Riforma Failoni tra i compiti delle APT, strutturando una vera e propria piattaforma al servizio degli operatori. L’obiettivo è di offrire ai nostri aderenti occasioni di incontro, di crescita personale e professionale, di condivisione e di scambio, per rafforzare il tessuto turistico locale.

Garda Trentino Academy si propone anche come amplificatore per le proposte formative di altri soggetti, in primis le associazioni di categoria: un unico contenitore per agevolare gli operatori e valorizzare al meglio l’intera offerta a disposizione” – ha commentato il Presidente di Garda Dolomiti S.p.A. Silvio Rigatti.

Garda Trentino Academy proporrà nei prossimi mesi i seguenti appuntamenti, per la maggior parte destinati agli operatori turistici partner “premium” dell’APT:

Comunicazione per il mercato Nord Europeo – Come attrarre il mercato tedesco e nord europeo con una comunicazione efficace (17 febbraio 2022, 15:00-17:00), con Martina Manescalchi, consulente e formatrice di Teamwork

Connecting minds, creating future – Esperienza formativa all’Expo di Dubai (dal 21 al 26 febbraio 2022), con Mauro Santinato, fondatore di Teamwork

Racconta Olio: l’olio nel piatto – Un percorso di formazione per conoscere la filiera dell’olio extravergine del Garda Trentino a cura di Aipo (3, 10 e 17 marzo 2022)

Hotel Trend – Uno sguardo alle novità del settore alberghiero (10 marzo 2022, 15:00-17:00), con Nicola Delvecchio, consulente e formatore di Teamwork

Web e social analitycs – Come conoscere il proprio pubblico per vendere di più (24 marzo 2022, 15:00-17:00), con Martina Manescalchi, consulente e formatrice di Teamwork

Due incontri differenziati per abilità con il travel blogger Andrea Petroni: La comunicazione digitale: come migliorare la presenza online (5 e 6 aprile, 9:00-12:00), mentre il secondo,

La comunicazione digitale: partiamo dall’ABC (5 e 6 aprile, 14:00-17:00)

Extra-alberghiero: gestire, promuovere, commercializzare la tua locazione turistica un percorso di 4 incontri per gli alloggi ad uso turistico a cura di Accademia d’Impresa (12, 19, 26 aprile e 3 maggio)

Il mese di maggio sarà dedicato all’empatia con i nostri ospiti e ad ottimizzare l’utilizzo di Instagram e le altre piattaforme a cura di Ezio Totorizzo, influencer, digital strategist e docente di web marketing in corsi universitari (gli incontri saranno svolti in due giornate).

E-mail marketing – Come conquistare i clienti con le newsletter (8 settembre 2022, 15:00-17:00), con Nicola Delvecchio, consulente e formatore di Teamwork

Scrivere di gusto – Idee per una comunicazione vincente al ristorante (22 settembre 2022, 15:00-17:00), con Maria Antonietta Pelliccioni, consulente e formatrice di Teamwork

Due incontri con Fabrizio La Volpe, consulente e formatore di HotelPerformance, sul tema di Revenue management avanzato – Strategie per migliorare le performance (la prima parte il 17 ottobre 2022, 15:00-17:00, la seconda il 20 ottobre 2022, 15:00-17:00).

Sebbene l’offerta sia già ben fornita, la lista di incontri è in continuo aggiornamento per offrire agli operatori sempre nuove opportunità di formazione. Al seguente link è possibile consultare le novità a riguardo, rivedere le registrazioni degli appuntamenti passati e iscriversi a quelli futuri:

*

Foto: D. Castelli