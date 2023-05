GALATEO (FDI – PAB) * ALLOGGI IPES: “RIVEDERE IL REGOLAMENTO AFFITTANZE, VELOCIZZARE LE PROCEDURE DI SFRATTO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE “

13.59 - martedì 2 maggio 2023

Un’interrogazione urgente alla Giunta provinciale in merito alla situazione degli alloggi di proprietà dell’Istituto Provinciale per l’Edilizia Sociale (IPES) a Bolzano è stata presentata nei giorni scorsi dal consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Galateo.

“Secondo quanto riportato dagli inquilini– spiega il rappresentante bolzanino di Giorgia Meloni – in molti complessi Ipes si registrerebbe un via vai di svariate persone senza titolo che dormono negli scantinati e nei sottotetti degli alloggi, se non addirittura abusivi in alloggi stessi con un giro di spaccio che sarebbe peraltro ben noto alle forze dell’ordine. A conferma, un articolo giorni fa sui media locali indicava uno dei responsabili della rissa di gennaio in piazza Erbe fosse proprio abusivo in un alloggio Ipes di via Torino”.

“In risposta ad una precedente interrogazione – prosegue Galateo – ci era stato assicurato che le procedure di rilascio degli alloggi occupati abusivamente erano già state avviate. Tuttavia, la situazione continua ad essere fonte di preoccupazione da tanti inquilini per bene, che vedono il loro diritto ad una casa dignitosa compromesso dalla presenza di persone senza titolo che violano le regole e mettono a rischio la sicurezza e il quieto vivere della comunità.”

In questo contesto, Galateo ha rivolto alcune domande alla Giunta Provinciale per conoscere le azioni che si intendono adottare per ripristinare la legalità nei condomini dell’edilizia sociale altoatesina e per velocizzare l’iter di sfratto di persone che occupano un alloggio senza averne titolo. L’esponente di Fratelli d’Itala ha chiesto anche se la Giunta intenda rivedere complessivamente il Regolamento per le affittanze in modo da garantire che le persone per bene che rispettano le regole e che hanno diritto ad un alloggio dignitoso non siano penalizzate dalla presenza di soggetti che violano la legge e mettono a rischio la sicurezza e il benessere della comunità.

“Sono necessarie azioni urgenti e concrete – ha aggiunto Galateo – per risolvere la situazione degli alloggi IPES e per garantire il diritto ad una casa dignitosa degli inquilini per bene, che lo ricordiamo solo la maggioranza. Poche mele marce però tengono in scacco interi condomini. Ciò è inaccettabile ed è necessario intervenire con fermezza”.

Galateo si è poi soffermato sulla necessità di velocizzare l’iter di sfratto nei casi di occupazioni abusive senza titolo di alloggi dell’Istituto chiedendo alla Giunta quali siano attualmente i tempi previsti per liberare gli alloggi occupati abusivamente e se non si ritenga opportuno velocizzare l’iter di sfratto in questi casi: ”spesso le occupazioni abusive – aggiunge il consigliere – sono concomitanti a fenomeni di spaccio di stupefacenti o criminalità locale che desta enorme allarme e preoccupazione tra gli inquilini, soprattutto quando si tratta di anziani e donne con bambini piccoli. La Provincia deve soprattutto pensare a tutelare queste fasce più deboli della popolazione”.

Infine, il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia ha sollevato la questione della revisione del Regolamento per le affittanze, al fine di garantire che le persone per bene che rispettano le regole e che hanno diritto ad un alloggio dignitoso non siano penalizzate dalla presenza di soggetti che violano la legge e mettono a rischio la sicurezza e il benessere della comunità.

Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Bolzano – Fratelli d’Italia

